帰省時の手土産にしたい「北海道のお土産」ランキング！ 2位「マルセイバターサンド」を抑えた1位は？【2025年調査】
今年も残すところあとわずかとなり、帰省の計画を立てている人も多いのではないでしょうか。家族や親戚への日頃の感謝を込めて、心温まる地域の銘菓を選びたいものです。
All About ニュース編集部は12月8日、全国20〜60代の男女250人を対象に「帰省手土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、帰省時の手土産にしたい「北海道のお土産」を紹介します！
2位：マルセイバターサンド（六花亭）／66票2位は「マルセイバターサンド（六花亭）」でした。北海道帯広市を拠点とする六花亭の看板商品として知られ、北海道産生乳100％の濃厚なバタークリームとレーズンをビスケットでサンドしたぜいたくな逸品。1977年から販売されている超ロングセラー商品です。
回答者からは「濃厚なクリームとレーズンが贅沢な時間を感じるので」（50代女性／埼玉県）、「とっても美味しくて、現地でしか買えないものもあるから」（20代女性／神奈川県）、「知名度が高く、個包装で配りやすい上に、老若男女問わず喜ばれる北海道の定番だからです」（30代男性／東京都）などのコメントがありました。
1位：白い恋人（ISHIYA）／85票1位は「白い恋人（ISHIYA）」でした。ウインタースポーツで世界的にも知られる北海道。そのイメージにピッタリな「白い恋人」は、ラング・ド・シャクッキーにホワイトチョコを挟んだお菓子。同社のテーマパーク「白い恋人パーク」も有名で、世代を超えて愛されるお土産として根強い人気を誇ります。
回答者のコメントを見ると「定番で、どこのお土産かわかりやすい上においしいから」（30代女性／青森県）、「とても有名なお菓子だし、誰もが知っていて、とてもおいしいから」（30代女性／愛知県）、「みんな大好き白い恋人、誰もが知る北海道の定番みやげで分かりやすいし、日持ちするし小分けにされているので配りやすい」（40代男性／岩手県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)