世帯年収650万円・59歳男性に重くのしかかる「給与ダウン・介護・物価高」還暦目前に不安は大きく…
食費や光熱費などの高騰が家計を直撃しています。これ以上値上がりしたら打つ手がないと不安を抱いている人も少なくないでしょう。
【大阪府在住、59歳男性世帯の収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：学習支援・塾講師
・世帯年収：650万円
・家賃（住宅ローン）：ローン完済
・間取り：6LDK
・食費：18万円
・交際費：2万円
・電気代：2万5000円（オール電化）
・水道代：9000円
・車にかかる費用：1万円
・教育費：3万円
まず、男性に現在の生活に対して思うところ、考えていることを聞きました。
「これ以上物価が上がると、生活が大変になります。来年から役職定年で給与が下がるので、次はどの支出を切り詰めればいいのかと考えてしまいます」
さらに、これから母の介護費用や作業の負担が増えると言います。しっかり対応できるか不安を抱いているそうです。
「スーパーはタイムセール時しか行かないようにして、食費の削減に努めています。野菜なども賞味期限に近く値引きされているものをできるだけ買うようにしています」
給与の減少、親の介護、物価上昇……。還暦を目前に控え、暮らしが大きく変わろうとする中、さまざまな課題が重くのしかかってきます。しかし、食費の見直しなどで、何とか苦難を乗り切る気力によって、立ちはだかる壁を打ち破ることができるかもしれません。
＜調査概要＞
毎月の支出と現在の生活に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2025年10月22日
調査対象：全国10〜70代の200人（男性：66人、女性：133人、回答しない：1人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
母の介護の負担が増える……今回紹介するのは、大阪府に住む59歳男性（既婚・子あり）の生活実態です。
タイムセールしか行かない今後に備えて一体どんなふうに家計を管理しているのでしょうか。生活のやりくりのポイントや実践している節約術について聞きました。
