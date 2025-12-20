¸µÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¤È¤Îà»ö¼Âº§¡õÂè1»ÒÃÂÀ¸áÈ¯É½¤«¤é1Ç¯¡Ä¸µ¿Íµ¤¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÎÂ©»Ò¡¢µÜÂôÉ¹µûà¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤°á±Ç²è¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×
¡¡NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤ò±é¤¸¤¿½÷Í¥¤È¤Î»ö¼Âº§¤ÈÂè1»Ò¤ÎÃÂÀ¸¤òºòÇ¯È¯É½¤·¤¿31ºÐÇÐÍ¥¤Îà¥½¥Õ¥¡¡¼¤Ç¤¯¤Ä¤í¤®á¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡11·î28Æü¤«¤é¸ø³«¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿±Ç²è¡Öº´Æ£¤µ¤ó¤Èº´Æ£¤µ¤ó¡×¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤ÏµÜÂôÉ¹µû¡£¶¦¤ËÉ×ÉØ¤ò±é¤¸¤ë½÷Í¥¤Î´ß°æ¤æ¤¤Î¤È¥½¥Õ¥¡¡¼¤Î¾å¤ÇÌ©Ãå¤·¤Æ¤¤¤ë±Ç²è¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤¨¡¼‼¤á¤Ã¤Á¤ãÎÉ¤¤¼Ì¿¿¡×¡Ö¤Þ¤¿´Ñ¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¡Ö´ß°æ¤æ¤¤Î¡õµÜÂôÉ¹µûºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯1·î¤ËµÜÂô¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡¢2022Ç¯ÊüÁ÷¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Á¤à¤É¤ó¤É¤ó¡×¤Ç¶¦±é¤·¡¢Æ±ºîÉÊ¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤Î¹õÅç·ëºÚ(²Æì¸©½Ð¿È)¤È¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼´Ø·¸¤Ë¤¢¤ë¤³¤È¤äÇ¥¿±¤ò¸øÉ½¡£Æ±Ç¯7·î¤Ë¤ÏÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡µÜÂô¤ÎÉã¤Ï¸µ¡ÖTHE BOOM¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¡¢¥·¥ó¥¬¡¼¡¦¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎµÜÂôÏÂ»Ë¡£¡Ö¤ªÉãÍÍ¤Ë¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¤Î¼ã¤¤º¢¤Ë»÷¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£