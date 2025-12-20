¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡×¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼àÌ¼¤Î±¿Å¾¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥Èá¤ËÈ¿¶Á¡ÖÌ¼¤µ¤ó¡¢²£´é¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡ÖÌ¼¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¹¬¤»¤Ç¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¤ä¤Ê¡×
¡¡²»³Ú¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Öglobe¡×¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥Ñ¥ó¥µ¡¼¤¬àÌ¼¤È¥É¥é¥¤¥Ö¥Ç¡¼¥Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÌ¼¤È¥Ç¡¼¥È¡¡º£Æü¤ÏÈà½÷¤¬±¿Å¾ÀÊ¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢£²¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë²£´é¤¬¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È¶»¤¬¤¸¤ó¤ï¤ê¡×¤È½õ¼êÀÊ¤ÇËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¸þ¤«¤¦Àè¤Ï¤É¤³¤â²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë»þ´Ö¡£ÆÃÊÌ¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤³¤Î°ì½Ö°ì½Ö¤¬ÊõÊª¡£²ÈÂ²¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤êºÇ¹â¤ä¤Ê¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¹¬¤»¥â¡¼¥É¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¥Ç¥ì¥Ç¥ì¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¤Ë±¿Å¾¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤â¤¦¹¬¤»¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡ÖÌ¼¤µ¤ó¡¢²£´é¤¬¥¹¥Æ¥¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â¤ª¹¬¤»¤Ë¡Ä¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£