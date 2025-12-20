SUPER EIGHTの横山裕さん（44）と歌舞伎俳優の市川團十郎さん（48）が、20日よる7時から放送の『1億人の大質問!? 笑ってコラえて！ダーツ祭り２時間スペシャル』に出演。ダーツの旅に挑戦しました。

■笑いあり、涙のハプニングも 横山裕のツッコミがさく裂

横山さんは、日本三景の一つ、宮城県宮城郡松島町へ。最初に出会った高齢のご夫婦は横山さんを見ると、妻は「名前がわかんない」ときっぱり。夫は笑顔で「マラソン見てたよ、“がんばれ、がんばれ”って」と正反対の反応を見せました。2人の出会いを尋ねると、うれしそうに当時の様子を語る夫に対して、恥ずかしがってそっぽを向く妻の“青春のポーズ”に、横山さんは「女の子が恋したときにやるやつやん！」と思わずツッコミをいれました。

そして、近くで開催されていた「かきまつり」では、ライブ前のため牡蠣（かき）が食べられない横山さんを尻目に、おいしそうに試食するディレクターや、おいしさを熱弁する漁師らが追い打ちをかけます。すると、祭りの実行委員が突然、横山さんを“餅撒き”担当に任命。「皆さんの大漁を祈願して、ほらー！」と豪快に餅を撒く横山さんでしたが、子どもたちが泣き出す事態となり大慌てとなりました。

また、『JAPAN BURGER CHAMPIONSHIP 2024』にて“日本一”に輝いたハンバーガー店の情報を聞き、駆けつけると、店主からの情報で、横山さんは食べたことがあると判明。しかし、横山さん本人は「僕が食べてるんですか！？」とビックリ。その後、久しぶりに味わう日本一の味に「全部計算されてんのよ」、「生きてるって感じする！」と再び感動します。そのほか、SUPER EIGHTとの縁を感じる親子から詐欺師に間違われたり、「青春すぎません？」と横山さんも驚くほど仲良しな義理の兄弟のキャッチボールに付き合ったりと、横山さんのツッコミがさく裂する楽しい出会いが満載の旅となりました。

■團十郎がダーツの旅初挑戦 “市川團十郎家発祥の地”へ

團十郎さんが向かった山梨県西八代郡市川大門町（現：山梨県西八代郡市川三郷町）は、偶然にも“市川團十郎家発祥の地”。歌舞伎文化公園は、父・十二代目 團十郎さんが設立と発展に尽力しており、1984年の除幕式には團十郎さんも父と共に参加。さらに、つい最近も、長女の市川ぼたんさん（14）、長男の市川新之助さん（12）と一緒に来たという話にスタッフは驚きます。

そして、市川家の貴重な品々が寄贈された文化資料館では、團十郎さんの突然の来訪を受けて、町長が急いで合流。團十郎さんとダジャレ好きな町長が、愉快なやりとりを見せます。町の人たちがオススメする『神明の花火大会』は残念ながら季節外れだったものの、家庭用の花火をバラ売りしている珍しい専門店『はなびかん』を見つけると、團十郎さんが「すごいね！」と子どものように大興奮。「これは欲しい。これ買う。麗禾（ぼたんさん）、勸玄（新之助さん）とか、みんな絶対よろこぶ」と、大はしゃぎでお土産を選ぶ團十郎さん。すると、“歌舞伎牡丹”というこの店手作りの線香花火を発見。実は、この花火は店主が市川團十郎家への思いを込めて創作した花火。この日、團十郎さんとの奇跡の出会いに店主の熱い思いがこみ上げました。