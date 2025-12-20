２０２１年の「松竹 ＪＡＰＡＮ ＧＰ ＧＩＲＬＳ ＣＯＮＴＥＳＴ」グランプリの俳優・中島瑠菜（１９）が２０日、都内で開催された初主演映画「とれ！」（来年１月１６日公開）の「完成披露記念 コウイチ映画祭り」に共演のまいきち（２０）、今作が長編映画監督デビューとなった動画クリエイターのコウイチ氏と登場した。

映画は親友同士の女子高校生（中島、まいきち）が心霊フェイク動画を撮影する中で、中島演じる主人公が神様につきまとまれるようになる−というホラー。

まいきち、共演の和田雅成は「感じるタイプ」（まいきち）だといい、「ホントにカフェのシーンで、あたりに何かを感じて、和田さんも同時にパッと見て『何かいるよね』って。邪悪な感じの存在」と、撮影現場でのホラー体験を証言。そのシーンではコウイチ氏がカフェ店員役を演じており、コウイチ氏は「そうだったんですね…」と、今になっておののいた。

そのコウイチ氏も「皐月（まいきち）の家での撮影のシーンの時に、絶対あり得ない位置で女性の声がマイクに入っていて。（そこには）誰もいない。でも女性の声が入っていて」と打ち明け話。その女性の声は音声担当が「消します！」と消去したため残っていないというが、まいきちは「知らないですよ私。初めて聞きました。なんで隠してたんですか？」とコウイチ氏を詰めていた。