内田恭子、ドイツの伝統菓子を手作り お菓子作りの腕前に「本格的」「メチャメチャ美味しそう」と反響
2児の母でフリーアナウンサーの内田恭子（49）が19日、自身のインスタグラムを更新。手作りのアップルクーヘンを披露し、お菓子作りの腕前に反響が寄せられている。
【写真】「本格的」「メチャメチャ美味しそう」内田恭子手作りのアップルクーヘン
内田は「母がドイツ時代からいつも作ってくれていたアップルクーヘン。私の大好物が、いまでは子どもたちに作って、と言われるようになりました」とつづり、手作りしたアップルクーヘンをアップ。りんごがふんだんに使われており、こんがりきつね色に焼き上がっている。「しっかりとしたケーキなので、我が家では朝ごはんにも頂きます」と明かした。
この投稿には、「流石、ウッチー様」「メチャメチャ美味しそうですね」「想像よりも本格的でした！内田さんてなんでもできるんですね」などのコメントが寄せられている。
内田は2006年7月に結婚。10年4月に第1子男児（15）、13年1月に第2子男児（12）を出産している。
