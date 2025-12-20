１２月２０日の中山９Ｒ・ひいらぎ賞（２歳１勝クラス、芝１６００メートル＝１２頭立て）は、クリストフ・ルメール騎手が騎乗したクレパスキュラー（牡２歳、美浦・栗田徹厩舎、父リオンディーズ）が勝利。８月の新馬戦で札幌・芝１８００メートルの２歳レコード１分４７秒２を記録した大物候補が、連勝で単勝１・８倍の１番人気に応えた。勝ちタイムは１分３２秒９（良）。

最内枠から道中は馬群の中を追走。折り合いはギリギリだったが脚をため、直線は馬場の真ん中を突き抜けた。上がり３ハロンは１位タイの３４秒２をマーク。２着のリゾートアイランドには２馬身半差をつける完勝だったが、クリストフ・ルメール騎手は「すごくかかる」と疲れた様子。「２、３番手で勉強できたけど、次また落ち着くかは分からない。パワーがすごくてリラックスできない。引っかかっても伸びているし、強い馬です」と苦笑いを浮かべた。

ゴール後にはそのまま検量室前に戻すことができず、鞍上の判断で馬場内のポケットにとどまり引き手を待つ場面も。栗田調教師は「課題が多いです。入れ込むわけではないが、我を失うところがある。この馬の武器でもありますが、事故だったり、取りこぼしにつながりますからね。ただ、ポテンシャルはすごいと思います」と神妙に振り返った。次走は未定。