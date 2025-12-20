QPS¸¦µæ½ê¤Î¾®·¿SAR±ÒÀ±¡Ö¥¹¥¯¥Ê¥ß-I¡× 12·î21ÆüÂÇ¤Á¾å¤²¤Ø
³ô¼°²ñ¼ÒQPS¸¦µæ½ê¤Ï2025Ç¯12·î20Æü¡¢¾®·¿SAR¡Ê¹çÀ®³«¸ý¥ì¡¼¥À¡¼¡Ë±ÒÀ±¡ÖQPS-SAR 15¹æµ¡¡×¡Ê°¦¾Î¡§¥¹¥¯¥Ê¥ß-I¡Ë¤ò¡¢ÊÆ¹ñ´ë¶ÈRocket Lab¡Ê¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¡Ë¤Î¡ÖElectron¡Ê¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤ÇÂÇ¤Á¾å¤²¤ëÍ½Äê¤À¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÂÇ¤Á¾å¤²Í½ÄêÆü¤ª¤è¤Ó»þ´ÖÂÓ¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2025Ç¯12·î21Æü¡ÊÆü¡Ë15»þ38Ê¬°Ê¹ß¤Ç¡¢È¯¼Í¾ì¤Ï¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥Ò¥¢È¾Åç¤ÎRocket Lab Launch Complex 1¡¢ÅêÆþÍ½Äêµ°Æ»¤Ï¹âÅÙ575km¤ÎÃæ·¹¼Ðµ°Æ»¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Å·¸õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê½ç±ä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¼Ò¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤Ï¡¢2025Ç¯2·î¤È10·î¤Ë¸øÉ½¤·¤¿¡Ö±ÒÀ±11µ¡Ê¬¡×¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²·ÀÌó¤Î¤¦¤ÁÂè6²óÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Rocket Lab¤Ë¤è¤ëÆ±¼Ò±ÒÀ±¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤È¤·¤Æ¤ÏÄÌ»»7²óÌÜ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£±ÒÀ±ÈÖ¹æ¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿½ç¤ËÉÕÍ¿¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢15¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¤¬13¹æµ¡¤è¤êÀè¹Ô¤¹¤ë·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Electron¤Ç¤ÏÂÇ¤Á¾å¤²¤´¤È¤Ë¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Í¡¼¥à¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¤ÏQPS-SAR15¹æµ¡¤Î°¦¾Î¡Ö¥¹¥¯¥Ê¥ß-I¡×¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖThe Wisdom God Guides¡ÊÃÒ·Å¤Î¿À¤¬Æ³¤¯¡Ë¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥Á¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥¯¥Ê¥ß¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À½ñÊª¤È¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖQPS-SAR¡×¤ÏÅÅÇÈ¤òÍÑ¤¤¤ë¤¿¤á±À¤Ê¤É¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ë¤¯¤¯¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤ºÃÏÉ½¤ò´ÑÂ¬¤Ç¤¤ëÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£QPS¸¦µæ½ê¤Ï¡¢12¤Îµ°Æ»¤Ë³Æ3µ¡¡¢¹ç·×36µ¡¤Î¥³¥ó¥¹¥Æ¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¿¶Ñ10Ê¬´Ö³Ö¤Î½à¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à´ÑÂ¬¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤ªRocket Lab¤Ï¡¢ÂÇ¤Á¾å¤²ÅöÆü¤Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¥Ú¡¼¥¸¤ÇÃæ·Ñ¤¹¤ë¤È°ÆÆâ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÊÔ½¸¡¿soraeÊÔ½¸Éô
