今年まで大学サッカー監督…田坂和昭氏の新天地はいわきに決定
いわきFCは20日、2026シーズンからスポーツディビジョンダイレクターに田坂和昭氏(54)、スポーツディビジョンマネージャーに平澤俊輔氏(31)が就任することを発表した。
Jクラブの指揮官を務めてきた田坂氏は、2023年にギラヴァンツ北九州の指揮官を務めた後、24年から上武大の監督に就任していた。
クラブ公式サイトを通じ、田坂氏は「クラブの理念と歴史を尊重しながら、選手・スタッフ・地域の皆さまと共に、さらなる成長と価値創造に取り組んでまいります。競技力の向上はもちろん、クラブ全体が一体となって進化できる環境づくりを推進し、未来につながる強い組織作りに貢献してまいります。今後とも、あたたかいご支援・ご声援のほどよろしくお願いいたします」と伝えている。
Jクラブの指揮官を務めてきた田坂氏は、2023年にギラヴァンツ北九州の指揮官を務めた後、24年から上武大の監督に就任していた。
クラブ公式サイトを通じ、田坂氏は「クラブの理念と歴史を尊重しながら、選手・スタッフ・地域の皆さまと共に、さらなる成長と価値創造に取り組んでまいります。競技力の向上はもちろん、クラブ全体が一体となって進化できる環境づくりを推進し、未来につながる強い組織作りに貢献してまいります。今後とも、あたたかいご支援・ご声援のほどよろしくお願いいたします」と伝えている。