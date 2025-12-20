「嘘でしょ…」ピーラー1本で“お店みたいな千切り”が爆誕する裏ワザ
▶【写真で確認】「この手があったか…」千切りが超簡単にできる凄ワザ
「千切り」と聞いただけで「苦手」「難しそう…」と感じる方もいるのでは。せっかくチャレンジしても、均一に切れず見た目がイマイチに。そんな悩みを解消してくれるのが「ピーラー」なんです。今回は、SNSで話題の誰でも驚くほど簡単に千切りができる裏ワザをご紹介します！
■千切りの太さがバラバラで見た目が残念に…
準備するものは、まな板と包丁、ピーラー、そして切りたい野菜。今回は、にんじんときゅうりの千切り方法をご紹介します。
使うピーラーは、どんなものでもOKです。今回は、プラスチック製で特別な機能はないシンプルなものでご紹介します。まずはにんじんの千切りから紹介します。
１、にんじんの皮をむきます。
２、にんじんの皮をむいたら、斜めに切り込みを入れましょう。このとき、下まで切り落とさないよう注意してください。
にんじん全体に、斜めの切り込みが入っていればOKです！
３、あとは、切り込み部分をピーラーで削るだけ！
４、面倒な千切りも、あっという間に出来上がります。
とても簡単なので、子どもと一緒に料理を楽しむのにもぴったり。
ちなみに切り込みを細めに入れると、ふんわりした千切りになりますよ。
■水分量が多いきゅうりでも簡単にできる！
１、ピーラーで皮をむくように薄く削っていきます。
２、スライスきゅうりを作ります。
３、スライスしたきゅうりをきれいに重ねて、ずれないよう整えます。
４、手で押さえながら細く切っていくと、あっという間に千切りが仕上がります。
にんじんと違い、みずみずしいきゅうりは切りやすい反面、野菜が滑ってずれることも。そのため、上から軽く押して切るようにすると、きれいに仕上がります。
このやり方なら難しい工程がないため、不器用さんでも、あっという間に千切りができます！
千切りにしたにんじんは豚汁に、きゅうりは酢の物にしていただきました。この方法を知っただけで、料理のレパートリーがぐっと広がった気がします。
■不器用さんでも簡単！今日から千切り革命
今回ご紹介したピーラーを使った千切りの裏ワザを使えば、不器用さんでも、簡単にきれいな千切りが作れます。夕食準備の時短になるのはもちろん、子どもと一緒に料理を楽しむきっかけにもなりますよ。
やってみたら「嘘でしょ…もっと早く知りたかった…」と思うこと間違いなし。千切り苦手な方全員におすすめしたい簡単ライフハックです。ぜひ一度お試しを！
文＝こぽり
ダブルワークをしながら1児を子育て中のママライターです。SNSパトロールで見つけた時短テクは、すぐ実践して「家事はラクして楽しむ！」をモットーに過ごしています。子育て・仕事・生活の中で見つけた、暮らしをちょっと楽にするアイデアを発信中です！