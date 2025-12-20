AKB48の小栗有以（23）が20日、都内でフォト＆スタイルブック「AB型の左利き」（宝島社）の発売記念イベントを行った。

幼少期から温泉が大好きだといい、温泉地として有名な大分県内で撮影を敢行。自然を感じるショットのみならず、愛用スキンケアの美容情報などパーソナルな部分も掲載されている。

今月4日から4日間、多くのOGとともに日本武道館での20周年記念コンサートを行った。初代総監督を務めた高橋みなみ（34）の姿が印象に残っているという。「ひと声を出しただけで高まるし、“やらなきゃいけない！”という気持ちになった。こんなに言葉の説得力があるんだと、力強さに圧倒された」と振り返った。「武道館ではたかみなさんの迫力を意識して、みんなを盛り上げようという気持ちで公演中のあおりをやりました」と、驚くだけではなくモノにしようとする実行力を見せた。

大みそかには6年ぶりにNHK紅白歌合戦に出場する。「緊張していられない」と強い気合を示し、「自信をもって“私たちがいまのAKB48だ”と伝える気持ちで楽しみながら挑みたい」と言葉に力を込めた。