グランプリファイナル元女王の紀平梨花（トヨタ自動車）が、３年ぶりに全日本の舞台に帰ってきた。

２０日に都内で行われたフィギュアスケートの全日本選手権アイスダンス。前半のリズムダンス（ＲＤ）で、カップルを結成した西山真瑚（オリエンタルバイオ）と、笑顔はじける演技を見せた。（デジタル編集部）

大声援を受けて登場した「りかしん」。冒頭のツイズルでは息の合った動きを披露して、観客を沸かせた。マンボの音楽に合わせて、手をたたく仕草やピースポーズなどリズミカルな滑りを見せ、後半のリフトでは最高難度のレベル４を獲得。演技後は互いを見つめてうなずき、５７・４４点で６組中３位となった。

女子で２０１８年のグランプリファイナル女子を制し、１９、２０年の全日本選手権で優勝した紀平。しかし、２２年の北京五輪シーズン前に疲労骨折した右足首のけがが完治せず、今季も五輪挑戦を断念。９月にＳＮＳでアイスダンス挑戦を電撃表明し、「私にもう一つのスケート人生の機会をくれた西山真瑚さんには感謝しています」とつづっていた。全日本の予選をを兼ねた１１月の西日本選手権でデビューし、五輪資格には届かなかったものの、３位の好成績で本大会の出場権を得ていた。