えなこ、胸元ざっくりキャミドレスでファン魅了「大胆」「プリンセスみたい」の声
【モデルプレス＝2025/12/20】コスプレイヤーのえなこが12月18日、自身のInstagramを更新。白いキャミソールドレス姿を披露し、話題となっている。
【写真】31歳コスプレイヤー「大胆」胸元ざっくりドレス姿
えなこはティアラの絵文字と共に写真を投稿。胸元が大胆に開いた白いキャミソールドレスを着用し、頭にティアラを載せているショットを公開した。
この投稿に、ファンからは「大胆」「プリンセスみたい」「全てがバッチリすぎる」「最高に可愛い」「めちゃくちゃ癒される」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
えなこ、胸元ざっくりドレス姿披露
えなこの投稿に反響
