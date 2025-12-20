渡辺直美、通行人が「3段階のおどろき顔してた」“変装なし”半袖街中ショット公開「遭遇してみたい」「オーラがすごい」と反響
【モデルプレス＝2025/12/20】お笑いタレントの渡辺直美が12月20日までに、自身のInstagramストーリーズを更新。変装なしの街中でのショットを公開した。
渡辺は「Only me in a T-shirt in Tokyo」（東京でTシャツを着ているのは私だけ）とコメントをつけ、街中を半袖のTシャツとデニムパンツ姿で歩いている後ろ姿を公開。「みんな半袖見て、何こいつって顔見て、え？渡辺直美？ってなって通り過ぎていく。笑 3段階のおどろき顔してた。笑」と綴った。
その後、更新したストーリーズでは「声かけられないんですか？」という質問に対して「これ人間の七不思議に入れて欲しいんだけど、何も変装しないで堂々と歩いてる方が声かけられない！笑笑 みんなえ？って振り返っておわり！笑 マスクしてメガネして帽子被って早歩きしてる方がすんごい声かけられる！なんでなんだろうね？笑 怖いのかな逆に笑笑」と答えている。
これらの投稿に、ファンからは「遭遇してみたい」「オーラがすごい」「半袖元気すぎる」「変装なし清々しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆渡辺直美、変装なし街中ショット公開
◆渡辺直美の投稿に反響
