アイスダンス・リズムダンス

フィギュアスケートの2026年ミラノ・コルティナ五輪代表最終選考会を兼ねた全日本選手権第2日が20日、東京・代々木第一体育館で行われた。アイスダンスのリズムダンス（RD）で、紀平梨花（トヨタ自動車）西山真瑚（オリエンタルバイオ）組の“りかしん”は、57.44点で3位発進となった。吉田唄菜・森田真沙也（木下アカデミー）組が68.78点で首位。フリーダンスは21日に行われる。

2019、20年に女子で連覇を達成した紀平が、アイスダンサーとして3年ぶりに全日本のリンクに戻ってきた。

大歓声を浴びてリンクへ。「帰ってきたよっていう気持ち」を込めて西山とともに舞った。

演技内容には手応えを感じていたが、スコアはデビュー戦だった全日本予選会の59.61点に及ばなかった。紀平が「もう少しいってもよかったんじゃないかな。でも、この点数を受け止めて、伸ばせるところをしっかり伸ばしていきたいな」と言えば、西山も「練習を積んできたことは出せた。、この点数は甘んじて受け入れて、今後につなげていきたい」と振り返った。

紀平の右足首はまだ完治していないという。今後、シングルの復帰を模索するのか問われると、「今は本当にアイスダンスに集中していきたいとは思っている。足の状態とかも考えながらだけど、今はアイスダンスだけ」と話した。

既にミラノ・コルティナ五輪への道は断たれているが、21日のフリーダンスで示したいものがある。紀平は「（フリーダンスの）『もののけ姫』のストーリーを演技で表せるようにしたい。たくさん練習してきたことをしっかり出し切りたい」と闘志を高めていた。



