猫たちの温かい表情やユーモラスな一瞬に出会える！ねこ休み展 冬 2026

『ねこ休み展 冬 2026』を、2026年1月23日(金)から2月23日(月・祝)まで、東京・浅草橋のTODAYS GALLERY STUDIO.にて開催。

開催11年目を迎える今回は、新作展示や初登場のスター猫、会場限定グッズに加え、2月22日の「猫の日」に合わせた特別イベントなど、冬ならではの企画が多数展開されます。

ねこ休み展 冬 2026

開催期間：2026年1月23日(金)〜2月23日(月・祝)

営業時間：平日・日曜・祝日 11:00〜17:00、土曜 11:00〜18:00

休館日：毎週月曜日(2月23日は開館)

会場：TODAYS GALLERY STUDIO. (東京都台東区浅草橋5-27-6 5F)

入場料：700円／3歳以下は入場無料

2015年のスタート以来、多くの猫好きを魅了し続けてきた「ねこ休み展」が、2026年で11年目を迎えます。

参加クリエイターたちがこのイベントのために制作した新作写真が多数展示され、SNSでは未公開の作品も楽しめます。

会場限定のグッズ販売や、人気キャラクターとのコラボレーション企画など、写真展の枠を超えた複合的なエンターテインメントイベントです。

冬の寒さを忘れさせるような、猫たちの温かい表情やユーモラスな一瞬に出会えます。

新たなスター猫が仲間入り

今回の展示には、SNSで話題の新たなスター猫たちが初登場します。

Instagramで人気の「アルとジル」は、寄り添う2匹の仲睦まじい日常を切り取った癒しの作品を展示。

また、個性あふれるコンビ「ニッカとカクニ」も初参加し、表情豊かで愛嬌たっぷりな魅力を披露します。

もちろん、「Muu」や「むぎめし家」、「うにちゃん」といったお馴染みの人気猫たちも最新作を展示し、会場を盛り上げます。

「ましまろう」15周年コラボ企画

人気キャラクター「ましまろう」の15周年を記念したコラボレーションブースが登場。

オリジナル切手やアクリルキーホルダーなどの限定グッズが販売されるほか、大型原画作品の公開も予定されています。

さらに、1月24日(土)・25日(日)には、作者の灯さかす氏が来場し、自らラテアートを描いて振る舞う特別イベント（事前予約制）も開催。

15周年記念マグカップ付きの貴重な体験企画です。

2月22日「猫の日」限定イベント

2月22日(日)の「猫の日」には、一日限りのスペシャルイベントが実施されます。

会場内でグッズを購入した方を対象にガラポン抽選が行われ、当たりが出た先着22名にハンドメイドグッズをプレゼント。

また、2月21日(土)・22日(日)の2日間限定で、人気クリエイターによるワークショップも開催されます。

「桜粘堂」によるミニチュアねこちぎりパンキーホルダー作りや、「YUKARI’n GALLERY」による羊毛フェルトでの「スポにゃん」制作体験など、ものづくりの楽しさを味わえます。

新作写真の展示から限定グッズ、体験型イベントまで、猫の魅力が詰まった「ねこ休み展 冬 2026」。

猫好きならずとも楽しめる、癒しとアートの空間です。

