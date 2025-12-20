豪華キャストと生演奏が融合！SEPT presents「ReAnimation 〜THE ORIGIN〜」

杉浦タカオが発足したエンターテインメントユニット「SEPT」が、2026年2月7日から2月15日まで、東京・シアター1010にて『SEPT presents「ReAnimation 〜THE ORIGIN〜」』を上演。

音楽と芝居が高次元で融合する「SEPT・ReAnimation」シリーズ最新作の到来に注目が集まる。

SEPT presents「ReAnimation 〜THE ORIGIN〜」

発売日：2025年12月9日（最速先行受付開始）

価格：プレミアムチケット 11,000円(税込)、一般チケットA 9,900円(税込)、一般チケットB 7,700円(税込)

販売場所：チケットぴあ

上演期間：2026年2月7日(土)〜2月15日(日)

次世代型エンターテインメントユニット「SEPT」が贈る本作は、音楽と“命の輝き”を描いた物語。

過去作のリメイクやフュージョンを施し、新たな形として舞台化されるシリーズ最新作。

主演にアーティストの木本慎之介を迎え、高橋彩音(AKB48)や桑山隆太(WATWING)ら、初参加となる多彩なキャストが集結。

さらに三木眞一郎、浪川大輔、福山潤、伊瀬茉莉也ら豪華声優陣がボイス出演し、リアルな身体表現と声の演技が融合する独自のステージを創出。

バンドメンバーによる生演奏ライブを真骨頂とする、唯一無二のエンターテインメントを展開。

SEPT presents「ReAnimation 〜THE ORIGIN〜」【Another期間】

2月7日から2月11日までの期間は「Another期間」として上演。

岸洋佑、込山榛香、高橋彩音(AKB48)らが出演し、物語に鮮やかな彩りを添える。

公演ごとに顔ぶれが異なるWキャスト制により、何度でも新しい魅力を体感できる構成。

SEPT presents「ReAnimation 〜THE ORIGIN〜」【Origin期間】

2月12日から2月14日までの期間は「Origin期間」として上演。

桑山隆太(WATWING)、村田寛奈、中野郁海らが出演し、力強いパフォーマンスを披露。

圧倒的な熱量と独創的な世界観が、観る者の心を深く揺さぶる。

ReAnimation Live「ZEST」

千秋楽となる2月15日には、スペシャルライブを開催。

Another期間・Origin期間のキャストが集結する、この日限りの特別なステージ。

本編の物語がライブへと進化し、数多くの楽曲とともに締めくくられる最高潮の瞬間を堪能。

実力派キャストと豪華スタッフが織りなす、音楽と芝居の究極のコラボレーション。

ライブハウスのような臨場感と演劇の没入感が融合した、SEPTならではの挑戦的なステージに期待が高まる。

