高石あかり、23歳の誕生日を報告 朝ドラ『ばけばけ』現場サプライズのオフショットも披露「愛ある現場で素敵」
俳優の高石あかり（高=はしごだか）が19日、自身のインスタグラムを更新。「本日、23歳の誕生日を迎えました」と報告し、自身がヒロインを務める連続テレビ小説『ばけばけ』（月〜土 前8：00／NHK総合ほか）撮影現場でのオフショットを公開した。
【写真】朝ドラ『ばけばけ』のオフショットで誕生日を報告した高石あかり
「沢山のお祝いメッセージありがとうございます！」と感謝を伝えた高石は、「ばけばけの撮影中にお祝いしていただいたのですが、前から計画を立てサプライズのリハーサルもされていたそうで、キャスト・スタッフの皆さん本当にありがとうございました。ずっと忘れないです、、!!」と“HAPPY BIRTHDAY”と飾り付けられた室内の写真をアップ。
また、「本日とあるシーンの撮影がありました。23歳一日目ですが、また一つ夢が叶いました。幸せです。頑張ります」とつづり、劇中の着物姿で手で“2”と“3”を表す高石の姿を披露した。
この投稿には、「誕生日おめでとう!!」「撮影お疲れ様」「素敵な方に囲まれての良き誕生日を迎えれたようで良かったです！」「愛ある現場で素敵ですね」「本当に素敵な現場でこちらもほっこりです」などのコメントが寄せられている。
