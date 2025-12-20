実業家・進撃のノア（30）が20日に自身のインスタグラムを更新。ユーチューバー・ヒカル（34）との離婚発表から一夜明け、思いをつづった。

ノアは「離婚しました」とし笑顔でピースサインをする自身のショットを投稿。「自分らしくまた幸せの道探します」とした上で「色んな意見があると思いますがこれからも暖かく見守ってくれたら嬉しいです！」と呼びかけた。

2人は今年5月に「0日婚」をしていたが、わずか6カ月でのスピード離婚。19日に更新されたヒカルのYouTubeチャンネルで公表した。

ヒカルは原因について「言葉を選ばずに言うと、最初から最後まで僕がずっとかき回し続けて、ちゃぶ台をひっくり返し続けた結果、こうなりました」と続け、「自分勝手に生きた結果、こうなってるんで弁解の余地はありません」と説明していた。

2人の結婚は「0日婚」として話題に。しかし、9月14日にアップした動画で「オープンマリッジとして生きていきます。分かりやすく言うと、浮気OKになりました!」と発言し、大炎上。チャンネル登録者数は最高で507万人いたが、現在は481万人にまで減っている。