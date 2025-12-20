＜こんな人＞

元乃木坂46で女優、タレントとして活躍する北野日奈子（29）が20日、自身のファンクラブサイト内で結婚を発表した。その後、自身のインスタグラムも更新し、お相手が音楽ユニット「キマグレン」のクレイ勇輝（45）であることも明かした。

クレイも自身のインスタグラムを更新。北野との結婚を発表し、ツーショットや犬たちとの仲むつまじい写真を公開した。

クレイは1980年（昭55年）7月17日生まれ。幼少期や大学時代をカナダなどで過ごすなど、海外経験が長い。キマグレンは15年に1度解散したが、昨年秋に再結成。クレイは15年に芸名を「KUREI」から「クレイ勇輝」に改名した。現在はOCEANSのバンドメンバーとしても活動中。

クレイはまた、13年5月にプロボクシングのプロテストに合格。プロボクサーとして11月29日、本名の榑井勇輝でデビューした。同じくデビュー戦となった窪田晃則とフェザー級4回戦で対戦し、1回1分17秒でKO負けした。対戦後、「ヘッドギアなしのパンチは違うと身を持って経験した。もうちょっとやりたかった。負けず嫌いだから、またやれたら」と話していた。

◆キマグレン ボーカルのクレイ勇輝（デビュー当時はKUREI）、ボーカル＆ギターのISEKI（45）による男性ユニット。ともに神奈川・逗子育ちで05年結成、08年2月「あえないウタ」でメジャーデビュー。同年「LIFE」がヒットし、初アルバム「ZUSHI」が1位になり、NHK紅白歌合戦にも出場した。15年7月のライブを最後に解散したが、昨年9月に再結成した。