好き＆行ってみたい「岩手県のパワースポット」ランキング！ 2位「盛岡八幡宮」を抑えた1位は？【2025年調査】
まもなく始まる新たな一年を前に、御朱印集めや由緒ある場所への参拝計画を立てる人も多いでしょう。地域の歴史や文化を深く感じさせるこれらの場所で、地元住民はもちろん遠方からも人々を惹きつける、特に支持を集めるスポットとはどこでしょうか。
All About ニュース編集部は12月5日、全国10〜60代の男女250人を対象に「好きなパワースポット」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、好き＆行ってみたい「岩手県のパワースポット」を紹介します！
回答者からは「一度行ったことがありますが、まだ10代の頃だったので、大人になった価値観でもう一度見てみたいです」（30代女性／北海道）、「行ったことはないが、盛岡にあるため他の観光地にも行けそうだから」（20代女性／宮城県）、「幅広いご利益があるとので行ってみたいパワースポットです」（40代男性／埼玉県）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「歴史深い寺院であり、平安時代から続く荘厳な雰囲気と静寂が心を整えてくれる」（40代男性／大阪府）、「歴史で学んだ中尊寺の金色堂がどんなものか生きているうちに一度見てみたいと思うため」（40代女性／北海道）、「芭蕉の句でも詠まれた金色堂を一度は実際に見てみたいので」（50代男性／大阪府）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：盛岡八幡宮／61票2位は「盛岡八幡宮」でした。盛岡市にある盛岡八幡宮は、厄除けや必勝祈願などで知られる格式高い神社。華やかな社殿と広い境内が魅力で、季節ごとの祭事も人気を集めています。市街地からのアクセスも良く、多くの参拝客が訪れます。
1位：中尊寺／99票1位は「中尊寺」でした。世界遺産にも登録されている中尊寺は、奥州藤原氏ゆかりの天台宗の寺院で、平泉町に位置します。特に金色堂は歴史的・芸術的価値が高く、東北を代表する観光スポットです。紅葉の時期は一層の美しさで、訪れる人々を魅了します。
