「フィギュアスケート・全日本選手権」（２０日、国立代々木競技場）

アイスダンスのリズムダンス（ＲＤ）が行われ、今季カップルを結成し、“りかしん”こと紀平梨花（２３）＝トヨタ自動車＝、西山真瑚（２３）＝オリエンタルバイオ＝組が全日本デビューを果たした。

１８年ＧＰファイナル優勝や１９、２０年に全日本女子シングル２連覇など、日本のエースとして活躍していた紀平は２１年に右足首を疲労骨折し２２年北京五輪を断念。その後も故障の影響が長引き、昨季も試合出場を見送っていたが、今季から西山とのカップルでアイスダンスに挑戦した。

３年ぶりに全日本の舞台に戻ってきた紀平が笑顔でＲＤを滑る姿にはＳＮＳでも大きな反響が。「紀平梨花が笑顔で滑れてる事実でもう胸いっぱいです帰ってきてくれてありがとう」「紀平梨花さん、おかえりなさい 笑って演技したはるのみたらちょっとおばちゃん泣きそうになるわ」「全日本におかえりなさい紀平梨花さん りかしんスムーズでいい！楽しそうなダブルピースかわいすぎ」「会場も一体となって楽しめました。りかしん、すごくキレがあって格好良かったです！」などと投稿があった。