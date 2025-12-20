講談師・神田伯山（42）が19日放送のTBSラジオ「問わず語りの神田伯山」（金曜後9・30）に出演。フリーアナウンサー・古舘伊知郎（71）に支払った衝撃のギャラを明かす場面があった。

自身が主任を務める末広亭の12月中席に、特別ゲストとして古館を招いた伯山。たびたび共演経験があり、また自身の本名が「古舘克彦」で同じ名字であることからシンパシーを感じ、思い切ってオファーをかけたという。

そこで問題になるのがギャラについて。伯山は「古館さんなんて、ワンステージがいくらか分からないじゃない。本来なら100万、200万とかよりも上かもしれない。そこで寄席の割（芸人がもらう出演料）にしようって。“今回は5000円しか出ないです”って」と伝えたところ、古館は快諾してくれたという。

そして本番になると、古館はたっぷり25分間の話芸を披露。また伯山のYouTube動画のインタビューにも応じ、終演後には三本締めの音頭も引き受けてくれたそう。伯山は「本当に完ぺきだったんだよ。あれぐらいの格の人だったら、普通はやらないよ。でもやってくれたんだよ」と感謝を語っていたが「5000円も野暮かもしれない。無料でもいいのかもしれない」とオチを付けていた。