FRUITS ZIPPER・早瀬ノエル、体調不良 きょう開催イベント欠席へ
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERが20日、公式Xにて、メンバー・早瀬ノエル（21）の体調不良を報告。きょう開催の「『KAWAII LAB. BEST ALBUM』オンラインサイン会＆ビンゴ大会」を欠席すると伝えた。
【画像】16歳で「このビジュすごい…」早瀬ノエル
投稿で「お知らせ」と題し、「いつもFRUITS ZIPPERを応援いただき、ありがとうございます。メンバーの早瀬ノエルは体調不良のため、本日出演予定の「『KAWAII LAB. BEST ALBUM』オンラインサイン会＆ビンゴ大会」を欠席させていただきます」と報告。「出演を楽しみにしてくださっていた皆さまには、直前のご案内となりましたことをお詫び申し上げます」と謝罪した。
また、「本人の体調を最優先に、回復に努めてまいります。引き続き、FRUITS ZIPPERと早瀬ノエルへのご声援をよろしくお願いいたします」と呼びかけた。
この投稿に早瀬本人も「楽しみに待っててくれてたのに申し訳ないです！次会った時はめっちゃ元気になってます！」とコメント。ファンを気遣った。
