■全日本フィギュアスケート選手権 2日目（20日、東京・代々木第一体育館）

アイスダンスのリズムダンス（RD）が行われ、連覇を狙う吉田唄菜（22）＆森田真沙也（22）組（木下アカデミー）の“うたまさ”が68.78点で首位スタートを切った。

紀平梨花（23、トヨタ自動車）＆西山真瑚（23、オリエンタルバイオ）の“りかしん”は57.44点をマークし、出場5組中3位で明日のフリーダンスに挑む。女子シングル元全日本女王（19年、20年）の紀平は、今年9月にアイスダンスへの転向を発表。11月の西日本選手権がデビュー戦となり、今大会でアイスダンスとしては初の全日本出場を果たした。

ミラノ・コルティナ五輪はアイスダンスの個人の出場枠は獲得しておらず、団体戦では1組出場可能となっている。唯一出場資格を持っている“うたまさ”組が、今大会で出場権獲得を目指す。

【アイスダンス・リズムダンス】

1）吉田唄菜/森田真沙也 68.78点

2）櫛田育良＆島田高志郎 64.99点

3）紀平梨花＆西山真瑚 57.44点

4）佐々木彩乃＆池田喜充 54.09点

5）浦松千聖＆田村篤彦 50.93点

