¥é¥°¥Ó¡¼¡¦Åì³¤Âç¡¡´ØÅì¥ê¡¼¥°ÀïÀª¤Ï£´Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£´¶¯Æ¨¤·¡Ö¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¡×¤ÈÌÚÂ¼´ÆÆÄ¡¡»î¹ç½ªÎ»´ÖºÝ¤Ëµþ»ºÂç¤ËµÕÅ¾Éé¤±
¡¡¡ÖÁ´¹ñÂç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼Áª¼ê¸¢¡¦½à¡¹·è¾¡¡¢µþ»ºÂç£²£¶¡Ý£²£´Åì³¤Âç¡×¡Ê£²£°Æü¡¢¥ä¥ó¥Þ¡¼¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÄ¹µï¡Ë
¡¡½ªÎ»´ÖºÝ¤ËµÕÅ¾Éé¤±¤·¤¿Åì³¤Âç¡Ê´ØÅì¥ê¡¼¥°Àï£±°Ì¡Ë¤Ï¡¢²ù¤·¤µ¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£´ØÅì¥ê¡¼¥°ÀïÀª¤Ï£²°ÌÅìÍÎÂç¡¢£³°Ì´ØÅì³Ø±¡Âç¤¬´û¤ËÇÔÂà¡£ºÇ¸å¤ÎºÖ¡Ê¤È¤ê¤Ç¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤¿Åì³¤Âç¤âÇ¯±Û¤·¤òÆ¨¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ç´ØÅì¥ê¡¼¥°Àï»²²Ã¹»¤Ï£²£±Ç¯ÅÙÅì³¤Âç¤Î½à·è¾¡¿Ê½Ð¤òºÇ¸å¤Ë¡¢£´Âç²ñÏ¢Â³¤Ç£´¶¯¤òÆ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÌÚÂ¼µ¨Í³´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¡ÊÍ¥¾¡¹»¤È¤·¤Æ¤Î¡ËÀÕÇ¤¤ò²Ì¤¿¤»¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥ê¡¼¥°Àï¤È¤·¤Æ¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÂåÉ½¹»¤È¤·¤ÆÃÑ¤º¤«¤·¤¤»î¹ç¤ò¤·¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¡£
¡¡Âçºå¤Ë½¸¤Þ¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼³°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÇØÃæ¤ò²¡¤·¤¿¡£Á°È¾¤«¤é¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ê¡¢°ì»þ¤Ï£±£²ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¥é¥¹¥È£±¥×¥ì¡¼¤ÇµÕÅ¾Éé¤±¡£
¡¡¼ç¾¤Î¥Ê¥ó¥Ð¡¼£¸ÇöÅÄ¼þ´õ¡Ê£´Ç¯¡áÅì³¤ÂçÂçºå¶ÄÀ±¡Ë¤ÏÅ¨¿Ø¤ËÆþ¤Ã¤¿¸åÈ¾£²£µÊ¬¤ËÁªÂò¤·¡¢·ë²ÌÅª¤Ë³°¤ì¤¿£Ð£Ç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö£Æ£×¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¤Ù¤¤Ç¤·¤¿¡£¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¿¥Ã¥Á¤Ë½³¤Ã¤Æ¥È¥é¥¤¤òÁÀ¤Ã¤¿Êý¤¬Áê¼ê¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È²ù¤ä¤ó¤À¡£