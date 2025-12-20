関西テレビで放送中の競馬番組『うまんちゅ』初のリアルイベントとして開催される「うまんちゅライブ 2025 〜有馬記念直前！年忘れ大予想スペシャル〜」について、オンライン配信が決定した。

同イベントは、12月22日（月）に大阪市のCOOL JAPAN PARK OSAKA TTホールで開催される。有馬記念を目前に控え、競馬ファンに向けたトークとエンターテインメントを融合させた内容が予定されており、会場開催に加えてオンラインでも楽しめる形となった。

スペシャルゲストとして、JRA所属のトップジョッキー・川田将雅騎手が出演。G1の大舞台で戦い続けてきた現役騎手ならではのレース中の駆け引きや勝負前の心境、ジョッキー人生の裏側など、普段はなかなか聞くことのできないトークが展開される予定で、来場者からの質問にも直接答える。

有馬記念の名馬伝説をクイズで紐解く…川島明MC『クイズ de グランプリ 有馬記念SP』

安藤勝己元騎手も登場

イベントではこのほか、“競馬”をテーマに若手芸人がネタを披露する新企画「競馬-1グランプリ」を実施。年末のお笑い賞レース直後の熱気を背景に、笑いと競馬を掛け合わせたステージが繰り広げられる。さらに締めくくりには、『うまんちゅ』メンバーに加え、元騎手の安藤勝己氏も登場し、有馬記念の直前大予想トークを実施。レースのポイントや展開を解説しながら、出演者それぞれの本命馬が発表される。

オンライン配信では、本番直前の楽屋トークや終演後の反省会など、配信限定のオリジナルコンテンツも用意されており、会場の熱気とあわせてイベントの裏側まで楽しめる内容となっている。