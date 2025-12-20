AKB48小栗有以「紅白」共演が楽しみな男性アーティスト告白「ライブに行かせていただくぐらい好き」【AB型の左利き】
【モデルプレス＝2025/12/20】AKB48の小栗有以が12月20日、都内で開催された自身初のフォト＆スタイルブック「AB型の左利き」（宝島社）の発売記念イベントに出席。大みそか恒例の「第76回NHK紅白歌合戦」（12月31日午後7時20分〜11時45分）での共演を楽しみにしているアーティストを明かした。
【写真】小栗有以「声を聞けるのがすごく嬉しい」3人組男性バンド
「第76回NHK紅白歌合戦」への出演について小栗は「『紅白』では学んだことをしっかりと活かしながら、今のAKBの強さを出しながら、ということができたらいいなと思っています」とコメント。「先輩方もあの頃のAKBを感じさせるパフォーマンスをしてくださるので、私たちもあの頃の先輩方に負けないくらいのパフォーマンスを出して、お互いが武道館の時のように熱くなれたら、いいものが見せられるのかなと思っています」と意気込んだ。
同番組での共演を楽しみにしているアーティストを問われると「私はMrs. GREEN APPLEさんはライブに行かせていただくぐらい好きなので、声が聞けるのがすごく嬉しい」と3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の名前を口に。さらに「『あざとくて何が悪いの？』というドラマで共演させていただいたM!LKの子がいるんですけど、久しぶりにお会いできるのが嬉しいです」とM!LK・曽野舜太と共演できることを喜んでいた。
また、「2025年を漢字1字で表すなら」との質問には「挑戦し続けた」と回答した。「東京マラソンっていう、すごく不安で、やったことがない距離を走るということですごく不安だったんですけど、やっぱ挑戦することっていうのは大事というのをずっと思い続けていたので、挑戦したりとか、コント舞台に挑戦したりとか、とにかく自分がやったことないことに挑戦してみようと思った」と述懐。そして「漢字1字だと『挑』」とまとめていた。
2026年に向けては「来年はAKB48全体としては、武道館だったり『紅白』だったり、年末はすごく卒業生の皆さんからいろんな経験と勉強させていただいたので、21年目は本当に現役のメンバーの力でしっかりと突っ走っていきたいなと思っている」と語り、「個人としてはブレイクタレントランキングというのが毎年あると思うんですけど、いつも私もそれを拝見していて。なので、そのランキングに来年入れるように頑張りたいなって思っています」と目標を掲げた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】小栗有以「声を聞けるのがすごく嬉しい」3人組男性バンド
◆小栗有以「紅白」で共演が楽しみなアーティスト
「第76回NHK紅白歌合戦」への出演について小栗は「『紅白』では学んだことをしっかりと活かしながら、今のAKBの強さを出しながら、ということができたらいいなと思っています」とコメント。「先輩方もあの頃のAKBを感じさせるパフォーマンスをしてくださるので、私たちもあの頃の先輩方に負けないくらいのパフォーマンスを出して、お互いが武道館の時のように熱くなれたら、いいものが見せられるのかなと思っています」と意気込んだ。
◆小栗有以、2026年の目標は？
また、「2025年を漢字1字で表すなら」との質問には「挑戦し続けた」と回答した。「東京マラソンっていう、すごく不安で、やったことがない距離を走るということですごく不安だったんですけど、やっぱ挑戦することっていうのは大事というのをずっと思い続けていたので、挑戦したりとか、コント舞台に挑戦したりとか、とにかく自分がやったことないことに挑戦してみようと思った」と述懐。そして「漢字1字だと『挑』」とまとめていた。
2026年に向けては「来年はAKB48全体としては、武道館だったり『紅白』だったり、年末はすごく卒業生の皆さんからいろんな経験と勉強させていただいたので、21年目は本当に現役のメンバーの力でしっかりと突っ走っていきたいなと思っている」と語り、「個人としてはブレイクタレントランキングというのが毎年あると思うんですけど、いつも私もそれを拝見していて。なので、そのランキングに来年入れるように頑張りたいなって思っています」と目標を掲げた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】