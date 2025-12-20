明日21日(日)以降は気圧の変化が大きい1週間となるでしょう。東京都心では23日(火)〜25日(木)は、気圧が急低下する予想です。気圧変化によって体調を崩しやすい方はご注意ください。

明日21日は北海道や東北、北陸を中心に気圧の変化大

明日21日(日)からの1週間は気圧の変化が大きいでしょう。明日21日(日)は、寒冷前線が日本列島を通過する見通しです。太平洋側は気圧の低下する所が多く、日本海側では気圧の上昇する所が多いでしょう。北海道や東北、北陸で影響度は「大」となる見通しです。





気圧の大きな変化は、頭痛の他にも気持ちが落ち込みやすくなることもあります。ご注意ください。

22日以降も気圧の変化は大

22日(月)以降も低気圧や高気圧が日本列島を短い周期で通過するでしょう。そのため気圧の変化も大きくなりそうです。



特に23日(火)〜25日(木)にかけては前線を伴った低気圧が発達しながら通過し、気圧が低下する所が多いでしょう。東京都心は気圧が急低下する見通しです。札幌や仙台も気圧の上下が大きく、影響も大きいでしょう。年末で忙しい時期ですが、睡眠や食事をしっかりとって天気痛の予防を心がけてください。

気圧の変化によって症状がでたら

気圧の変化によって、症状が出た場合や予防には次のことを行うと、良いとされています。(無理のない範囲で行ってください。)



・耳マッサージや耳回し、首肩のストレッチを行う。一度だけでなく、こまめにした方が良いです。

・耳・首・肩をあたためると良いです。

・早寝、早起きを心がけて、睡眠時間をしっかり取ると良いです。

・食事はしっかりと、栄養のある物を取り、アルコールは控えめにしましょう。

・38-40℃程度の低めのお湯に10-15分ほど首までつかると良いです。



医学的表記監修:せたがや内科・神経内科クリニック 久手堅司先生