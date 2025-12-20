ニューストップ > 海外ニュース > 中国ニュース > 中国で全国大学院統一入試始まる 中国で全国大学院統一入試始まる 中国で全国大学院統一入試始まる 2025年12月20日 15時7分 新華社通信 リンクをコピーする みんなの感想は？ ２０日、ハルビン理工大学（黒竜江省ハルビン市）の試験会場で入場を待つ受験生。（ハルビン＝新華社記者／張濤） 【新華社北京12月20日】中国で20、21両日、2026年度の全国大学院統一入試が行われている。２０日、ハルビン理工大学（黒竜江省ハルビン市）の試験会場でスマートフォンを預ける受験生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）２０日、ハルビン理工大学（黒竜江省ハルビン市）の試験会場で入場を待つ受験生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）２０日、試験会場となった河北省石家荘市の第二中学で最後の復習をする受験生。（石家荘＝新華社配信／梁子棟）２０日、ハルビン理工大学（黒竜江省ハルビン市）の試験会場で入場を待つ受験生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）２０日、ハルビン理工大学（黒竜江省ハルビン市）の試験会場で最後の復習をする受験生。（ハルビン＝新華社記者／張濤）２０日、試験会場となった山東省棗荘市市中区の実験中学で最後の復習をする受験生。（棗荘＝新華社配信／孫中竽） リンクをコピーする みんなの感想は？