幹細胞コスメ「エテルナム」ブランド初POP UPが@cosme OSAKAに登場！リニューアルスキンケアをいち早く体験♡

幹細胞コスメとして注目を集める「エテルナム（ETERNAM）」のブランド初となるPOP UPイベントが、@cosme OSAKAで開催。今回、特別限定ご招待で【リニューアル スキンケア】体験イベントに参加してきました。会場では、再生医療研究から生まれたエテルナムの世界観を体感できる空間演出とともに、リニューアルしたスキンケアラインを実際に試すことができ、肌で“違い”を実感できる貴重な機会に。本記事では、イベントの様子から製品の魅力まで、詳しくレポートします。

エテルナムとは？再生医療研究から生まれた幹細胞スキンケア

エテルナムは、再生医療研究をベースに開発された幹細胞コスメブランド。中でも特徴的なのが、希少価値の高い幹細胞培養上清液「ヘその緒」由来成分を高配合している点。

エクソソーム ・サイトカイン など、年齢肌にアプローチする成分を贅沢に配合し、ハリ・ツヤ・透明感を多角的にケアしてくれるスキンケアとして支持されています。

@cosme OSAKA POP UPの会場の様子

今回のPOP UPは、@cosme OSAKAらしい洗練された空間に、エテルナムの上質でクリーンな世界観が融合。実際にテクスチャーを試せるタッチアップスペースでは、肌なじみの良さ ・浸透感（※角質層まで）・使用後のもっちり感をその場で確認でき、来場者の注目度も非常に高い印象でした。

スタッフの方からは、リニューアルのポイントや成分へのこだわりについて丁寧な説明もあり、ブランド理解がより深まる体験に。

実際に試して感じたリニューアルスキンケアの魅力

今回体験したリニューアル後のスキンケアは、肌にのせた瞬間のなめらかさ・内側からふっくらするようなハリ感・使い続けたくなる心地よさが印象的。

幹細胞コスメにありがちな“重さ”や“刺激感”はなく、毎日のケアに取り入れやすい処方だと感じました。年齢サインが気になり始めた方や、ワンランク上のエイジングケア（※年齢に応じたお手入れ）を求める方におすすめです。

エテルナムのリップケアも注目ポイント

今回のPOP UPでは、スキンケアだけでなくエテルナムのリップアイテムも体験することができました。唇は皮膚が非常に薄く、年齢や乾燥、紫外線の影響が出やすいパーツ。

エテルナムのリップは、幹細胞研究の知見を生かし、うるおいを与えながら唇をふっくらと見せてくれる点や、縦ジワが目立ちにくいなめらかな仕上がり、ベタつきにくく日中も使いやすいテクスチャーが特徴的でした。

実際に試してみると、ひと塗りで唇にツヤと立体感が出て、リップメイク前の下地としても、ナイトケアとしての集中保湿としても使える万能さを実感。

マスク生活や乾燥が気になる季節にも心強く、「スキンケアと同じレベルで唇もエイジングケア（※年齢に応じたお手入れ）したい」という方にぴったりのアイテムだと感じました。

イベント詳細

エテルナム @cosme OSAKA POP UP

開催期間：2025年12月17日（水）～12月25日（木）

開催場所：@cosme OSAKA