◇バドミントン ワールドツアーファイナルズ2025 女子ダブルス(20日、中国)

中国で行われているバドミントン・ワールドツアーファイナルズ。女子ダブルスでは準決勝に進出した日本の福島由紀選手・松本麻佑選手“フクマツ”ペアが、格上相手にストレート勝利で決勝進出を決めました。

各種目年間ポイント上位8組が出場でき、年間王者が決まるこの大会。前日まではグループステージが行われており、各グループの上位2組が決勝トーナメントに進出しました。

年間ポイントランキング5位であるフクマツペアの準決勝の相手は、格上の同1位であるマレーシアの強豪・タン パーリー選手とティナ ムラリタラン選手ペア。前日の予選グループステージでも対戦しており、この時にはフクマツペアが接戦のすえ「2-1」で勝利していました。

この日の第1ゲームは、5連続ポイントを許し試合の主導権を握られます。それでもすぐさま反撃に転じ、粘り強いラリーなどで逆転に成功。マレーシアペアの前になかなか攻撃のスタイルが取れない場面もありましたが、隙を逃さず果敢な攻撃を続けました。終盤には132回ものラリーが続くなど激しい打ち合いとなりましたが、取りこぼすことなくポイントを連取。19-19と再び同点まで詰め寄られる場面もありましたが、勢いづいたマレーシアペアのミスを誘い21-19で第1ゲームを奪いました。

第2ゲームも序盤から連続ポイントで優位な展開をつくられるも、突き放しは許さず。落ち着いてラリーを続けながら、相手の動きを止めるショットで好機をつかみ得点を重ねます。なかなかリズムに乗れないマレーシアペアを前に、軽いフットワークと声かけで試合の流れを引き寄せるフクマツペア。終盤には6連続ポイントで一気に突き放し、「2-0」のストレート勝利で決勝進出を決めました。

決勝の相手は、このあと行われる同7位の韓国ペア、同3位の中国ペアの勝者となります。