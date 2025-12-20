¡Ú AKB48¡¦¾®·ªÍ°Ê ¡ÛÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡È¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÉÆþ¤ê¡¡¡Ö²Ä°¦¤¤¡¦åºÎï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
AKB48¡¦¾®·ªÍ°Ê¤µ¤ó¤Î1st¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¡ØAB·¿¤Îº¸Íø¤¡Ù¤ÎÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¾®·ª¤µ¤ó¤Ï¡ÈAKB48¤¬20¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤¬¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£²ñ¾ì¤ÎÈ¾Ê¬¤¬½÷À¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ç¡¢AKB¤Î´ÑµÒ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤ëÃæ¤Ç¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥Õ¥©¥È¡õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥Ã¥¯¤¬½Ð¤»¤Æ´ò¤·¤¤¡É¤È¡¢È¯Çä¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
»£±Æ¤Ç¤Ï¡¢Ç°´ê¤À¤Ã¤¿ÂçÊ¬¸©¤òË¬¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡È¤ªÇÏ¤µ¤ó¤È¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤¿¡£12ºÐ¤Ç¡ÊAKB48¤Ë¡ËÆþ¤Ã¤¿»þ¤«¤é¡Ö¥ª¥°¥ê¥¥ã¥Ã¥×¤À¤Í¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¸À¤ï¤ì¤Æ¤¿¡£¿È¶á¤Ë¤ªÇÏ¤µ¤ó¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤±¤ÉÃæ¡¹½Ð²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£²ó½é¤á¤Æ°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ò»£¤ì¤¿¤ê¡¢¾è¤ì¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤¹¤´¤¤¥¦¥¥¦¥¤·¤Æ³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡É¤È¡¢¾Ð´é¤Ç²ó¸Ü¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¡ØAB·¿¤Îº¸Íø¤¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡È»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¡Ö·ì±Õ·¿¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ã¤ÆÊ¹¤¯¤Î¤¬¹¥¤¡£¡Ö»ä¤ÏAB·¿¤Îº¸Íø¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÊý¤¬¶Ã¤¤¤Æ¡Ö¤½¤ì¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤·¤¿¤éÌÌÇò¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦ÏÃ¤ÎÎ®¤ì¤Ç·è¤á¤Þ¤·¤¿¡É¤ÈÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯1Ç¯¤òÉ½¤¹´Á»ú¤Ï¡ÖÄ©¡×¤À¤È¤·¡¢¡ÈÄ©Àï¤·Â³¤±¤¿Ç¯¡£ºÇ½é¡¢Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤Ã¤Æ¤¤¤¦¼«Ê¬¼«¿È¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤µ÷Î¥¤òÁö¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯´èÄ¥¤Ã¤¿¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤È¤«¤â¡¢¿§¤ó¤Ê¤³¤È¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤¿¡É¤È¶»¤òÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢ÍèÇ¯¤ÎÌÜÉ¸¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡È¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¥Ö¥ì¥¤¥¯¥¿¥ì¥ó¥È¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡É¤È¡¢Æ²¡¹Àë¸À¡£¡ÈSNS¤Ã¤Æ±Æ¶ÁÎÏ¤¬¶¯¤¤¡£¼«Ê¬¼«¿È¤â¡Ö¤Ê¤ó¤«ÊÑ¤À¤Ê¡×¡ÖÊÑ¤À¤±¤É¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦Åê¹Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Ä¤¤¼ê¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¡¢²Ä°¦¤¤¡¦åºÎï¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡É¤È¡¢AB·¿¤ÎÆÈÁÏÀ¤ò³è¤«¤·¤¿È¯¿®¤ËÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û