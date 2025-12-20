住んでいる地域によって選ばれる車が大きく異なることをご存知でしょうか。アクサ損害保険株式会社が実施した「47都道府県 ドライバー県民性調査2025」によると、地方では軽自動車の保有率が60%を超える一方、都市部では平均購入金額が400万円を超えるなど、地域による傾向が明らかです。



【写真】やられた…！愛車のロードスターで出かけようと思ったら→まさかの光景

マイカー保有者で月に1回以上運転する全国の20歳から69歳の男女4700人を対象に、2025年9月にインターネットで調査しました。



最も人気は軽自動車、女性では半数以上が選択

ボディタイプでは、「軽自動車」が42.0%と突出。続いて「コンパクト・ハッチバック」（17.5%）、「SUV・クロカン」（13.5%）、「ミニバン」（11.2%）、「セダン」（7.5%）の順でした。



男女別では、女性では「軽自動車」が52.9%と半数超。男性の31.1%と比べ21.8ポイントも高くなっています。軽自動車は女性ドライバーに支持されていることが分かります。



地方では軽自動車が主流、高知県は65%が軽自動車

都道府県別では、地域による車選びの特徴がより鮮明に。軽自動車の保有率は、1位が高知県（65.0%）、2位が島根県（60.0%）、3位が和歌山県と長崎県（いずれも58.0%）でした。これらの県において軽自動車の経済性や利便性の高さが際立っていることがうかがえます。



一方、コンパクト・ハッチバックの保有率では、1位が石川県（29.0%）、2位埼玉県（26.0%）、3位神奈川県（25.0%）でした。SUV・クロカンでは、1位が山形県（21.0%）、2位北海道（20.0%）、3位が東京都と山口県（いずれも19.0%）でした。北海道や山形県など、雪国でSUV・クロカンの人気が高いのは、悪路走破性や冬季の走行性能を重視する傾向が影響していると考えられます。



車の購入金額、200万円前後に回答が集中

購入金額（車両本体価格・税別）は全国平均は247.8万円。「100万円から150万円未満」が15.7%、「150万円から200万円未満」が17.5%、「200万円から250万円未満」が18.4%と、200万円前後に回答が集中しています。



ボディタイプ別の平均購入額は、クーペが574.4万円で最も高くなりました。続いてSUV・クロカンが389.0万円、セダンが374.6万円、ステーションワゴンが339.2万円、ミニバンが318.0万円でした。



クーペは趣味性の高い車種が多く、またスポーツカーなど高価格帯のモデルが含まれることから、平均購入額が高くなったと考えられます。



都道府県別ではかなりの地域差がありました。1位は東京都で405.6万円と、全国平均を大きく上回っています。2位が神奈川県で347.1万円、3位が大阪府で317.7万円となりました。首都圏や大都市部では、購入金額が高い傾向にあることが明らかです。都市部では収入水準が比較的高いことに加え、駐車場代などの維持費が高額でも車を所有できる層が、より高価格帯の車を選択していることが推測されます。



【出典】アクサ損害保険株式会社