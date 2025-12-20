ビクターエンタテインメントが、ライブイベント『VICTERA』の第3回となる『VICTERA EXA』（ヴィクテラ エクサ）を2026年2月28日に東京 Zepp Shinjukuにて開催する。

同イベントは、2024年8月から始動した、“POP”の可能性を拡張するライブイベント。単なる音楽ジャンルとしての呼称ではなく、軽快さや親しみやすさ、そして時代を超えて愛され続ける普遍性といった概念としての“POP”に焦点を当てる。そのコンセプトから、国内のインターネットカルチャーやエクスペリメンタルなポップミュージックと強く共振するアーティストをキュレーションし、ライブ体験として提示することで新しい“POP”の輪郭を捉えてきた。

今回出演するのは、長谷川白紙、PAS TASTA、Peterparker69、six impalaの4組。six impalaの日本でのリアル出演は、今回が初となる。

また、これまでの2回の公演から、ビジュアルを大幅に刷新。ビジュアルプランナーは引き続きtovgoが担当しつつ、キービジュアルはHeijiro YagiとTaketo Kikuchiのタッグが新たに制作した。4組のアーティストを表すキャラクターデザインも描かれている。

本公演のチケットは、現在一次先行が受付中。通常の前売りに加え、“VICTERA EXA T-Shirt”が付属するTシャツ付き前売りチケット、VIPチケットの3種類を展開する。VIPチケットには、Tシャツに加え、VIP特典としてソファ席を備えたB3F専用フロアの利用、優先入場レーン、さらに入場時のウェルカムドリンクサービスが含まれる。なお、Tシャツのデザインは後日公開予定だ。

（文＝リアルサウンド編集部）