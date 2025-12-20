『ドラえもん』（小学館）デザインの「甲州印伝」小物シリーズ新作商品が2025年12月15日（月）より小学館の公式EC『小学館百貨店』にて発売された。

【写真】『ドラえもん』ミニウォレット＆カードケースを見る

「印伝」とは染色した鹿革に模様をあしらう伝統工芸の手法。戦国大名・武田信玄公が愛用したといわれる鹿革の袋をルーツに持ち、甲州では型紙を使って漆で革に模様を描いている。

本商品は伝統技法を守り続ける老舗「印伝の山本」による匠の技で『ドラえもん』の世界観を繊細に表現した特別な賞品。伝統と遊び心が美しく融合した、大人のためのアイテムに仕上げられている。

「『ドラえもん』甲州印伝のミニウォレット（ブラック／トープ）」は艶やかな鹿革の上に『ドラえもん』やひみつ道具のモチーフを立体感のある漆であしらい、さりげない遊び心をプラス。手のひらにすっと収まるコンパクトなサイズながら、カードポケット6箇所、内外のオープンポケット計3箇所、さらに2室構造の札入れを備えた頼もしい収納力が魅力。外側に配した小銭入れも大きく開くので、必要な小銭へスムーズにアクセスできる。

「『ドラえもん』甲州印伝のカードケース（ブラック／トープ）」は2段収納仕様でカードを用途別にすっきりと整理可能。上蓋裏にはクレジットカードや交通系ＩＣカード類を入れるのに最適。フラップの裏側とマチ部分には、本体カラーに合わせて『ドラえもん』をイメージしたブルーとイエローの差し色レザーがあしらわれている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）