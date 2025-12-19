韓国の俳優パク・ソジュンが公式Instagramを更新し、Prime Videoにて配信中のドラマ『明日はきっと』のオフショットを公開した。

参考：パク・ソジュン×ウォン・ジアンの来日も決定 『明日はきっと』Prime Videoで12月7日配信

同作は、『キム秘書はいったい、なぜ？』のパク・ソジュン演じる記者のキョンドと、『イカゲーム』シーズン2のウォン・ジアン演じる有名アパレルブランド社長の娘ジウの2度に渡る恋愛を紐解きながら、再会を果たした30代後半の“今”を描いていくラブストーリーだ。

公開された写真と動画には、バス停や居酒屋、公衆電話の前で様々な表情を見せる姿に加え、夜道や昼間の住宅街を全力疾走する動画も。そのほか、ウェイトレス姿で待機している様子やスーツ姿で足を抱えて座っている姿、大学時代のサークル仲間を演じた俳優たちと一緒に海辺を歩く姿など、大学時代から30代までを描く本作だからこそ見られるパク・ソジュンの多様な姿が詰め込まれている。

第1話・第2話ではキョンドとジウの最初の出会いや大人になってからの複雑な再会が描かれ、第3話・第4話ではジウの姉に頼まれたキョンドが外国に旅立とうとするジウをなんとか引き留める姿や、それぞれが抱えている辛い過去が映し出された。2度の別れを経験しながらも、今も心の片隅で思い合うような仕草を見せる2人にはどんな未来が待っているのか、期待が高まる展開となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）