斉藤壮馬のエッセイ書籍化第2弾が決定　富士河口湖での撮り下ろし写真も収録

斉藤壮馬『続・健康で文化的な最低限度の生活』（KADOKAWA）が2026年2月13日（金）に発売される。また本書の予約受付が2025年12月18日（木）より開始された。

本書は、ボイスニュータイプおよび、WEB媒体KIKI by VOICE Newtypeにて連載していたエッセイ『斉藤壮馬の健康で文化的な最低限度の生活』書籍化第2弾。

誌面、WEB掲載されたエッセイに加え、本書用書き下ろしなど30本以上を収録。加えて斉藤が小学生のころに過ごしたことのある、山梨県富士河口湖町で撮り下ろした写真も数多く掲載されている。

本作は紙書籍と同時に電子書籍版も配信予定。アニメイトでは優勝特典としてオリジナルトートバッグが用意されるほか、購入者特典として限定ブロマイドが配布される。購入者特典はとらのあな、ゲーマーズ、メロンブックスでも用意され、それぞれ限定ブロマイド1枚が先着で配布される。またカドストでは購入者特典として限定ブロマイドが配布されるほか、直筆サイン＆当選者の名前入りブロマイドプレゼントキャンペーンも実施される。

またアニメイトでは本書発売記念イベントが2026年2月22日（日）に開催される。イベント詳細は後日発表予定だ。

