「チロルチョコ」が便利な文房具に変身『チロルチョコ ステーショナリーセット BOOK』 　

『チロルチョコ ステーショナリーセット BOOK』（宝島社）が2025年12月25日（木）に発売された。

子どもから大人まで幅広い世代に人気の、小さなチョコレート菓子「チロルチョコ」。本誌限定アイテムは、「チロルチョコ」の人気柄を集めた、缶ケース、クリップ、ホチキス、ハサミ、付箋、マスキングテープ、シールの豪華7点セット。

缶ケースはロングセラー商品のコーヒーヌガーを再現したデザインとなっており、さながら本物の「チロルチョコ」のような見た目。本誌セットのステーショナリーを収納できるほか、お菓子や小物入れとしても活躍する収納アイテムとなっている。

マスキングテープや蓋つきのハサミ、小さなホチキスやクリップ、ぷっくりとした立体感のあるシールにはコーヒーヌガーのほかにもミルクやアーモンド、ビスなどの人気パッケージの柄がデザインされている。どれも本誌でしか手に入らないアイテムだ。上記グッズに加えて「チロルチョコ」のパッケージをモチーフとした付箋4種類がそれぞれ5枚付属される。

誌面ではチロルチョコの歴史やアレンジレシピなどを紹介。「チロルチョコ」の魅力を楽しめる一冊となっている。

（文＝リアルサウンド ブック編集部）