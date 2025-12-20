à15ºÐÇ¯²¼áGTOÇÐÍ¥¤È¾×·âº§¤«¤é22Ç¯¡Ä62ºÐ¥Ô¥ó¥¯¥¹¥«¡¼¥È¡õ¥Ò¡¼¥ëà·Ú¤ä¤«á»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡¡½©ËÜÆà½ïÈþ¤Î¶á±Æ¤Ë¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²♡¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âåºÎï¤ä¡×¤ÎÀ¼
¡¡22Ç¯Á°¤ËàÇ¯¤Îº¹º§á¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À½÷Í¥¤¬62ºÐ¤Ë¡½¡£à·Ú¤ä¤«á¤Ê¶á±Æ¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ëÆü¤Î¥É¥ì¥¹¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òX¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï½©ËÜÆà½ïÈþ¡£¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¹¥«¡¼¥È¤ÈÇò¤Î¥Ò¡¼¥ë»Ñ¤Çº£¤Ë¤âÁö¤ê½Ð¤¹Ä¾Á°¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¤¤ò¤·¤¿à·Ú¤ä¤«á¤ÊÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¡¢¥Ç¥³¥ë¥Æ¥é¥¤¥ó¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë´é¤ò¾å¤²¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤!¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²♡¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡×¡ÖÀÎ¤«¤éÊÑ¤ï¤é¤º¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤âåºÎï¤ä¡×¡ÖÁÇÅ¨¥ª¥È¥Ê½÷»Ò¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡½©ËÜ¤Ï2003Ç¯¤Ë¥É¥é¥Þ¡ÖGTO¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡¢1998Ç¯)¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÇÐÍ¥¤Î¸¶ÅÄÆÆ(47)¤È·ëº§¡£àÇ¯¤Îº¹º§á¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£