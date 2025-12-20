安心して通うはずの学校で、卑劣な犯罪が相次いでいます。教員による子どもの盗撮が後を絶たず、画像をグループ内で共有している実態も明るみに出ました。被害を防ぐため、全国で抜き打ち検査が拡大しています。大阪市内の高校の取り組みを取材しました。

■グループには現役教員だった7人が

森圭介アナウンサー

「主に学校内で教員らによる子どもの盗撮事件が相次いでいて、問題となっています。今年6月、愛知県名古屋市と神奈川県横浜市の小学校に勤務していた男性教員2人が女子児童の下着を盗撮した疑いなどで逮捕されました」

「このうち名古屋市の男は、秘匿性の高い通信アプリを使ってグループを開設していました。そこに盗撮した児童の画像などを共有していたということです。愛知県警によると、グループのメンバーは7人いて、当時全員が現役の教員でした」

「勤務地は北海道・東京・神奈川・愛知・岡山と全国に点在し、被害に遭った児童はのべ65人以上に上るとみられています。この7人は全員逮捕・起訴されていて、一部は裁判が始まっています」

■盗撮した元教員の男に有罪判決

森アナウンサー

「このグループとは別ですが、19日に判決が出たものもあります」

「今年8月、当時勤務していた栃木県宇都宮市の県立高校の女子更衣室などに小型のカメラを設置して盗撮した罪などに問われていた元教員の男に、拘禁刑1年6か月、執行猶予4年の有罪判決が言い渡されました」

「警察などによると、校内から20台以上の小型カメラが見つかったということです。子どもを預けた場でこういった卑劣な犯罪があるというのは保護者として許せないですよね」

鈴江奈々アナウンサー

「こういったことが起きてしまっていると、本当に預けるのは不安になります。子どもたちは先生を信頼している、上の立場にあると見ています。疑ったり、声を上げたりも難しい立場にあります」

「被害に遭った生徒や児童の心の傷のケアも必要になります。こういった被害が相次ぐ中で、対策もスタートしています。盗撮のカメラが仕掛けられていないか、抜き打ちで検査をするという動きが広まっています」

■細かいところまで3時間かけ検査

森圭介アナウンサー

「私立高校の取り組みを取材しました。大阪市内にある男女共学の大阪偕星学園高校。抜き打ちで検査にあたっているのは、学校から委託された民間企業の検査員です」

「まず向かったのがトイレです。学校側の立会いのもと、探知機を使ってカメラが仕掛けられやすい便器の周り、さらにコンセントの付近などをくまなく探しています。カメラがあると機械が反応するということです」

「トイレの検査の後、更衣室へ。ロッカーなどに機械を当てて、カメラがないか調べていきます。この後は教室にも移りますが、時計や黒板の周辺、チョークを入れるところなど、細かいところまで学校の設備を約3時間かけて見て回りました」

■教員にも知らされず…外部委託の狙い

森アナウンサー

「この検査は、教員の皆さんにも知らされていませんでした」

大阪偕星学園高校入試広報部長の佐藤有希さん

「何かあったのかな？って一瞬思ったんですけど、安心安全のためと聞いて、なるほどなと思いました」

同高校専務理事の太田尚樹さん

「透明性が高く公平な調査が重要なので、内製（学校）で行うよりも、こういった形がいいのではと思いました。（検査に）慣れていって問題なく通過できることが重要だと感じています」

森アナウンサー

「教室を非常にくまなく調べていましたが、自分が生徒の立場であれば、毎回こういったところまでチェックするのは難しいですよね」

忽滑谷こころアナウンサー

「普段学校生活を送っている中で、なかなかそこまで見ているかと言われたら…。安心しきって学校に通っているという生徒の方が多いでしょうし、何より真面目に勤務している先生方のためにも、潔白をちゃんと証明する検査は必要かもしれないですね」

森アナウンサー

「今回の検査でカメラは発見されませんでしたが、見つかった場合は学校に通知して、学校側は警察に相談するということです」

■探知機をスマホに近づけると？

森アナウンサー

「カメラをどうやって発見するのか。もちろん目視でも探しますが、探知機を使います。見つかった場合どのように分かるのか、実演してみました。デモンストレーションの映像ですが、探知機をスマートフォンに近づけてみると、ライトが赤く点滅しました」

「青く光っていた探知機はカメラに近づけると赤のライトが光るようになり、カメラがあることを知らせてくれました」

「この探知機の場合は電波などを感知して知らせてくれますが、スマートフォンだけではなく、小型のカメラでも微弱な電磁波を発しているため同様の反応があります」

■高校「不安が全くないわけではない」

森アナウンサー

「取材した高校は、『今後定期的に検査を実施したい』というふうに言っています」

「検査する上で、やはり葛藤もあったといいます。働いている教員らが『信用されていないのでは』と感じる恐れもあるためです。学校側としては信用している。ただ、カメラが仕掛けられている不安が全くないわけではないということで、実施に踏み切ったそうです」

■カメラの抜き打ち検査、全国で拡大

森アナウンサー

「全国の公立学校にも今、抜き打ちの検査の動きが広がっています。名古屋市の教育委員会は再発の防止に向け、サーモグラフィーカメラ、つまり熱を感知するカメラを使った検査を行うと発表しました」

「来年の3月までに、市内の小中学校と高校、幼稚園を対象に、事前の告知をせずに実施するとしています。横浜市教育委員会が探知機を約50台導入します。10月から市内の公立の小中学校などに貸し出しを始めているということです」

「北海道の教育委員会でも探知機を導入。各学期中に最低1回の抜き打ち検査を実施するとしています」

「これまでのこういった被害の事例を見ると、盗撮をするのは教員だけではありません。11月には男子生徒が女子生徒に更衣室の盗撮をお願いしていたケースもあり、深刻さを増しています」

「カメラの検査だけではなく、性被害を防ぐ意識を社会全体で持つことも必要です」

（12月19日『news every.』より）