テレビ朝日系「永野＆くるまのひっかかりニーチェ」が１６日に放送され、ピン芸人・永野、令和ロマン・くるま、同局・三谷紬アナウンサーが出演した。

この日は「料理店でのラストオーダー」にまつわる視聴者投稿をテーマにトークを繰り広げた。

１９歳・男性大学生の投稿として「自分の中ではラストーオーダー３０分前だったら入店しない。友人の中にはラストオーダー１分前でも平気で店に入れる人もいて。飲食店でのバイト経験から締め作業などはもう始めてると思って、気を使う自分は考えすぎなのでしょうか？」と読みあげられた。

永野は「（ラストオーダー直前に）入ったことありますよ。もちろん。だけど、基本的には入店はちょっと遠慮しちゃいますね。急いじゃうというか。１人だったらいけるけど、人と行ったら、しゃべれなくない？これは。もう『お引き取りください』の合図というか。『３０分前ってことは、分かるでしょ？』みたいなと思っちゃう」と話した。

くるまは、実家が地元で人気のお好み焼き屋を経営しているが「本当に、僕も…。今となってはそうだと思うんですけど。彼（投稿者）、１９歳で、よく気づいてるな…って思って。僕、たぶん大学生とかのときは本当にラストオーダー３０分前とか、１分前とかで入っちゃってたんですよ」と振り返った。

つづけて、くるまは「飲食の（勤務）経験とかはないから。閉店（時間を）過ぎたら入っちゃいけないのは分かったんですよ？大学の途中ぐらいから『ラストオーダーで頼む奴、何なん？』みたいなのが結構、芸人さんトークとか。ＳＮＳでいっぱい見るようになって。『え？待って！そんなにダメな行為だったの？』って」と話した。

くるまは「今は、分かります。ダメなこと。こうやって広まってるから。けど、あまりにも暗黙のルールすぎませんか？っていう。だって閉店（時間）って書いてあるから、そこは分かるじゃないですか？（ラストオーダーに関しては）ノーヒントすぎるというか。ウチの親のお好み焼き屋とか、一生、客いたんですよ」と振り返った。

永野は「店（次第）じゃない？これは言ったら、もう。お互いに気を遣い合おうって思います」と話していた。