ＡＫＢ４８の小栗有以（２３）が２０日、都内で自身初となるフォト＆スタイルブック「ＡＫＢ４８小栗有以１ｓｔフォト＆スタイルブック ＡＢ型の左利き」（宝島社）の発売記念イベントを開催した。

撮影は大分県で行われ、大自然を満喫しながらリラックスする表情から、トップアイドルらしいフォトジェニックなカットまで、小栗の魅力があふれた一冊。大分ならではの、温泉を楽しむ姿や浴衣姿の貴重なショットも収められている。小栗は「（先日の武道館公演でも）女性のファンの方がたくさん来てくれた。今、だんだんとＡＫＢ４８のファンの層が変わってきたりしている中で、男女を問わずいろんな方に楽しんでいただけるスタイルブックを発売することができてすごくうれしいです」と語った。

さらに、今年３月に東京マラソンを完走した際にも「崩れない」と話題になったメーク術や、愛用スキンケア、ボディーケアの美容情報、お気に入りの私服紹介、１００のＱ＆Ａなども入っている。

今年のＡＫＢ４８としては今月４〜７日にＯＧとともに日本武道館でライブを行い、８日には２０周年を迎えた。その上、６年ぶりに大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（総合など、後７・２０）へ復帰も決まった。

現役メンバーの中でもグループを引っ張る存在の小栗は「先日の武道館で、卒業生の皆さんのすごさ、先輩方の強み、今のＡＫＢ４８との違いを肌で感じて勉強になった。紅白では、その学んだことを生かしながら今のＡＫＢ４８の強みも出しながらできたらいいと思っています」と意気込み、「先輩方からとにかく今のＡＫＢ４８は自信を持ちなさいと言っていただいた。『私たちが今のＡＫＢ４８だ』という自信を持ちながら、テレビの前の皆さんに伝える気持ちで、久しぶりのＡＫＢ４８の紅白を楽しみながら強い気持ちで挑みたい」と気持ちを込めた。