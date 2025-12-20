¡ÚÃæ»³9R¡¦¤Ò¤¤¤é¤®¾Þ¡Û¿·ÇÏÀï¥ì¥³¡¼¥ÉV¤Î¥¯¥ì¥Ñ¥¹¥¥å¥é¡½¤¬Ï¢¾¡¡ª¡¡·ªÅÄ»Õ¡Ö¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÁêÅö¤¢¤ë¡×
¡¡1ÈÖ¿Íµ¤¥¯¥ì¥Ñ¥¹¥¥å¥é¡¼¡Ê²´¡á·ªÅÄ¡¢Éã¥ê¥ª¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤¬2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹V¡£»¥ËÚ¤Ç¤Î¿·ÇÏÀï¤ò1Ê¬47ÉÃ2¤Î2ºÐ¥³¡¼¥¹¥ì¥³¡¼¥É¤ÇÀ©¤·¤¿ÁÇ¼Á¾ì¤¬Ï¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÀÞ¤ê¹ç¤¤¤Ë¶ìÏ«¤·¤Ê¤¬¤é¤ÎÄÉÁö¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤¬¤Ã¤Á¤ê¼ê¹Ë¤òÍÞ¤¨¤Æ3ÈÖ¼ê¤Ç¥ì¡¼¥¹¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤ÇÎÏ¶¯¤¯²ÃÂ®¤·¤Æ¸åÂ³¤òÆÍ¤Êü¤·¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1Ê¬32ÉÃ9¡£
¡¡°È¾å¤Î¥ë¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤¬À¨¤¯¤Æ¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤ÀÀÞ¤ê¹ç¤¤¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤Þ¤¿¿¤Ó¤¿¡£¶¯¤¤ÇÏ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¾Î»¿¡£·ªÅÄ»Õ¤Ï¡Ö²ÝÂê¤ÏÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤ÏÁêÅö¤¢¤ë¤±¤É¡¢²æ¤ò¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤í¤¬¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÇÏ¤ÎÉð´ï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢»ö¸Î¤ä¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¾¡¤Æ¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£