Â©»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î°äºî¤¬¸ø³«±ä´ü¤Ø¡¡ÂåÉ½ºî¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡×
¸½ÃÏ»þ´Ö14Æü¤ËÊÆ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Î¼«Âð¤Ç»É»¦¤µ¤ì¤¿¡¢ÊÆ±Ç²è¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡×¡Ê1986Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥í¥Ö¡¦¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î°äºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¿·ºî±Ç²è¤¬¡¢Èá·àÅª¤Ê»à¤ò¼õ¤±¤Æ¸ø³«¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Â©»Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ»¦³²¤µ¤ì¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄÉ×ºÊ¤Î²ÈÂ²¤ËºÇ¤â¶á¤¤´Ø·¸¼Ô¤È¶¨µÄ¤Î¾å¡¢ºÇÁ±¤ÎÆ»¶Ú¤¬·è¤Þ¤ë¤Þ¤Ç¸ø³«¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤¿¤È¾ðÊó¶Ú¤¬ÊÆ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£»ï¤ËÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÎø¿Í¤¿¤Á¤ÎÍ½´¶¡×¡Ê1989Ç¯¡Ë¤ä¡Ö¥ß¥¶¥ê¡¼¡×¡Ê1990Ç¯¡Ë¡¢¡Ö¥¦¥©¥ë¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¦¥©¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡×¡Ê2013Ç¯¡Ë¤Ê¤É¿ôÂ¿¤¯¤Î¥Ò¥Ã¥Èºî¤òÀ¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¿¥é¥¤¥Ê¡¼´ÆÆÄ¤Î°äºî¤Ï¡¢º£Ç¯9·î¤ËÁ´ÊÆ¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¿¥Ã¥×¡×¡Ê1984Ç¯¡Ë¤Î41Ç¯¤Ö¤ê¤Î¿·ºî¤È¤Ê¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¿¥Ã¥×II:¥¸¡¦¥¨¥ó¥É¡¦¥³¥ó¥Æ¥£¥Ë¥å¡¼¥º¡×¤ËÂ³¤¯¡¢¥í¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¿¥Ã¥×¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥Ø¥ó¥¸¡§¥¶¡¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¡×¤Ç¡¢2026Ç¯¤ËIMAX¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£
´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¿¥Ã¥×¡×¤ÎºÇ½ª¾Ï¤È¤Ê¤ëËÜºî¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥²¥¹¥È¡¢¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥Þ¥Ã¥¡¼¥ó¡¢¥Ï¥ê¡¼¡¦¥·¥¢¥é¡¼¤¬¡¢²Í¶õ¤Î¥Ø¥ô¥£¥á¥¿¥ë¥Ð¥ó¥É¡Ö¥¹¥Ñ¥¤¥Ê¥ë¡¦¥¿¥Ã¥×¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤òºÆ¤Ó±é¤¸¡¢±Ñ¹ñ¤ÎÎò»ËÅª°ä»º¥¹¥È¡¼¥ó¥Ø¥ó¥¸¤ÇºòÇ¯10·î¤Ë»£±Æ¤µ¤ì¤¿1ÅÙ¤¤ê¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È±ÇÁü¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸ø³«Æü¤ÏÌÀ¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢10·î23Æü¤ËÍ½¹ðÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÀéºÐ¹áÆà»ÒÄÌ¿®°÷¡Ë