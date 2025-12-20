ÃÞÁ°¤ê¤ç¤¦ÂÀ¤¬¸ì¤ë¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤Î»ÈÌ¿¡¡½÷»ÒÉô¡Ö¥¥å¡¼¥¸¥ç¡×ÁÏÀß¤Ç¥×¥í¥ì¥¹¤ò¿¿¤óÃæ¤Ë¡ª
¡¡¶å½£¤ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¡½¡½¤½¤Î³Ð¸ç¤ò¶«¤ÓÂ³¤±¤Æ¤¤¿ÃË¤¬¤¤¤ë¡££Î£Ð£ÏË¡¿Í¡¦¶å½£¥×¥í¥ì¥¹Íý»öÄ¹¤ÎÃÞÁ°¤ê¤ç¤¦ÂÀ¡Ê£µ£²¡Ë¤À¡££±£¹£¹£¸Ç¯¤Î¥á¥¥·¥³¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè¡¢¡È¶å½£¤Ð¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Ð¥¤¡ª¡É¤ò´ú°õ¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤É¤ó¤¿¤¯£²£°£²£µ¡×¤Ç¤ÏÃª¶¶¹°»ê¤È¶¦Æ®¡£½÷»ÒÉô¡Ö¥¥å¡¼¥¸¥ç¡×¤Î»ÏÆ°¤ä¡¢£±£·Ç¯´ÖµòÅÀ¤À¤Ã¤¿Ê¡²¬¡¦¼ÒÎÎÆ»¾ì¤Î°ÜÅ¾¤â¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢ÃÞÁ°¤¬¸ì¤ë¸¶ÅÀ¤È»ÈÌ¿¡¢¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤Î¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡¡½¡½º´»³Áï¡Ê½éÂå¥¿¥¤¥¬¡¼¥Þ¥¹¥¯¡Ë¤Ø¤ÎÆ´¤ì¤Ï¡¢³¤³°½¤¹Ô¤ò»Ö¤¹¸¶ÅÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«
¡¡ÃÞÁ°¡¡»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é°µÅÝÅª¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤¯¤Æ¡¢¿´¤ò¤Ä¤«¤Þ¤ì¤¿Â¸ºß¤À¤Ã¤¿¡£º´»³¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡È¥×¥í¥ì¥¹¤ÎÉý¡É¤òÂÎ¤Ç³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¡¢¥á¥¥·¥³¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¥á¥¥·¥³¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Ç¶¯¤¯»Ä¤Ã¤¿¸÷·Ê¤Ï
¡¡ÃÞÁ°¡¡Ä¶Ëþ°÷¤ÎÇ®µ¤¤Ç¡Ö¤³¤³¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤¦³Ð¸ç¤¬²êÀ¸¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£Ê¸²½¤âÀ¼±ç¤â¿·Á¯¤Ç¡¢¥×¥í¥ì¥¹¤Î²û¤Î¿¼¤µ¤ò¼Â´¶¤·¤¿¡£
¡¡¡½¡½¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿ºÝ¡¢¼«Ê¬¤Ë²Ý¤·¤¿»ÈÌ¿¤È¤Ï
¡¡ÃÞÁ°¡È¶å½£¤Ð¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¥Ð¥¤¡ª¡É¤Î¤Ò¤È¸À¡£Ê¡²¬¤ËÌá¤Ã¤¿»þ¤Î²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤»×¤¤¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½Æþ¾ìÌµÎÁÊý¼°¤ØÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¹Í¤¨¤Ï
¡¡ÃÞÁ°¡¡ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë¤â¥×¥í¥ì¥¹¤òÆÏ¤±¤¿¤«¤Ã¤¿¡£½é¤á¤Æ¸«¤¿»Ò¶¡¤¬ÌÜ¤òµ±¤«¤»¤ë½Ö´Ö¤Ë¡¢Â³¤±¤ë°ÕÌ£¤ò´¶¤¸¤ë¡£
¡¡¡½¡½½ä¶È¡¦Ê¡»ã¡¦£Î£Ð£Ï³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¿¤³¤È
¡¡ÃÞÁ°¡¡Î¥Åç¤ä²áÁÂÃÏ°è¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ÏÂç¤¤¤¡£¸µµ¤¤òÆÏ¤±¤ë¤Ä¤â¤ê¤¬¡¢µÕ¤Ë¶µ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤ä¤ë¤Î¤«¡×¤ò¾ï¤ËÌä¤ï¤ìÂ³¤±¤ëÅÀ¤â£Î£Ð£Ï¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¼ÒÎÎÆ»¾ì¤Î°ÜÅ¾¤ò¤É¤¦Âª¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡ÃÞÁ°¡¡½êÍ¼ÔÊÑ¹¹¤ÇºÆ³«È¯¤Î°Õ¸þ¤¬½Ð¤¿¤¿¤á¡£Ä¹Ç¯¤Î¾ì½ê¤ÇÌ¾»ÄÀË¤·¤¤¤¬¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¿·¤·¤¤Æ»¾ì¤Ëµá¤á¤¿¤¤¤â¤Î¤Ï
¡¡ÃÞÁ°¡¡°éÀ®´Ä¶¤ÈÃÏ°è¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡£Æ»¾ì¤âÃÏ°èÌ©Ãå¤Î¾ÝÄ§¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£
¡¡¡½¡½½÷»ÒÉô¡Ö¥¥å¡¼¥¸¥ç¡×¤Î»ØÆ³¿Ø¤È¤·¤Æ²Ã¤ï¤ë¥»¥ó¥À¥¤¥¬¡¼¥ë¥º¤ÎÎ¤Â¼ÌÀ°á»Ò¼ÒÄ¹¡¢£Ô£Á£Ê£É£Ò£É¤Ë¡¢¤É¤ó¤ÊÌò³ä¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«
¡¡ÃÞÁ°¡¡À¤³¦¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¿Î¤Â¼¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡È¶¯¤µ¡É¤Î´ð½à¤ò¡¢£Ô£Á£Ê£É£Ò£É¤Ë¤Ïµ»½Ñ¤äÈ¯ÁÛ¤Î¡ÈÉý¡É¤ò¼ã¼ê¤Ë¼¨¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡££²¿Í¤¬¡ÈËÜÊª¡É¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤Ç´ð½à¤¬°ìµ¤¤Ë°ú¤¾å¤¬¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡½¡½¥¥å¡¼¥¸¥çÈ¯É½¸å¤ÎÈ¿¶Á¤È²ÝÂê¤Ï
¡¡ÃÞÁ°¡¡È¿±þ¤ÏÂç¤¤¤¤¬¡¢¼ã¤¤À¤Âå¤Ø¤É¤¦¹¤²¤ë¤«¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¡½¡½Ãª¶¶¹°»ê¤È¤ÎÄ¹¤¤°ø±ï¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È
¡¡ÃÞÁ°¡¡Ãª¶¶¤ÏËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÈÂÀÍÛ¡É¡£¶¯¤¯¤Æ¤Þ¤Ö¤·¤¯¡¢¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤¦¤È¾Æ¤«¤ì¤½¤¦¤ÊÂ¸ºß¡£¤½¤ì¤Ç¤â²£¤«¤éÄÉ¤¤¤«¤±Â³¤±¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÁê¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡¡½¡½º£Ç¯£µ·î¤Î¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤É¤ó¤¿¤¯¡×¤ÇÃª¶¶¤ÈÁÈ¤ó¤À°ÕÌ£¤Ï
¡¡ÃÞÁ°¡¡°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹¤¤°ø±ï¤¬ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä·Á¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿´¶³Ð¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½Ãª¶¶¤Î£±¡¦£´Åìµþ¥É¡¼¥à°úÂà¤ò¤É¤¦¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë
¡¡ÃÞÁ°¡¡¼ä¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤¢¤ÎÉñÂæ¤Ç½ª¤¨¤ë¤Î¤ÏÃª¶¶¤é¤·¤¤¡£»þÂå¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¶èÀÚ¤ê¤È¤·¤Æ¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¤È»×¤¦¡£
¡¡¡½¡½º£¸å¡¢¶å½£¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤É¤ó¤ÊÃÄÂÎ¤Ë¤·¤¿¤¤
¡¡ÃÞÁ°¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Î¿¿¤óÃæ¤ËÌá¤·¤¿¤¤¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤ËÏÃÂê¤Ë¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤á¤ËÃÏ°è¤È¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤ë¡£