紫 今がCLAN QUEEN・yowaと共演、監督をマイが務める「天獄と地獄」MV公開
紫 今が、CLAN QUEENのyowaをfeatに迎え、12月10日（水）にリリースした最新曲「天獄と地極」のMUSIC VIDEOが公開された。
MUSIC VIDEOはCLAN QUEENのメンバーで、映像監督としても活躍するマイが監督を担当。そして、作品には紫 今のみならず、ボーカルとして楽曲に参加するCLAN QUEEN・yowaも出演。”天獄”と”地極”のそれぞれに化けた紫 今とyowaを映し出すアグレッシブなビデオとなっている。本作の公開に先立って、17日（水）には紫 今とyowaのコラボアーティスト写真も公開になっており、話題を集めていた。
＜リリース情報＞
紫 今 feat. yowa （CLAN QUEEN）
「天獄と地極」
12月10日（水）リリース
https://lnk.to/Hell_and_Heaven
＜ライブ情報＞
MULASAKI IMA presents. "MICELLE"
＜大阪公演＞
3月21日（土）Yogibo META VALLEY
開場/開演：17:00/18:00
出演：紫 今・Lavt
＜名古屋公演＞
3月22日（日）ell.FITS ALL
開場/開演：17:30/18:00
出演：紫 今・Dannie May
＜東京公演＞
3月29日（日）渋谷 CLUB QUATTRO
開場/開演：17:00/18:00
出演：紫 今・TOOBOE
