【山粼武司 これが俺の生きる道】#62

【これが俺の生きる道】落合博満さんと初キャンプでまさかの相部屋、すこぶる憂鬱だった1カ月間の一部始終

国内FA権を行使した2001年オフ。11月7日に中日と3度目の残留交渉が終わり、その2日後、獲得に乗り出してくれた横浜の大堀隆球団社長と初めてお会いした。

「うちのチームにどうしても必要なんだ」とラブコールを受け、「必要とされている場所で活躍したい」と胸を打たれた。

自分が球団から必要とされているかどうか──。これが金額よりも最優先事項だったから大堀社長の熱意はうれしかった。

妻は「横浜にみんなで住もうよ！」とノリノリだった。その場で「お世話になります。家族からの了承ももらっています」と返事。でも、一つだけ引っ掛かることがあった。同席していた森祇晶監督から、まったくと言っていいほど熱意を感じなかったのだ。

大堀社長と森監督の温度差に違和感を覚えたまま、日々が過ぎていく。そんな折、新幹線に乗っていると、携帯に非通知の電話がかかってきた。誰だろうと不審に思いながら通話ボタンを押すと、なんと声の主は落合博満さんだった。

「おまえ、横浜に来るのか？」

落合さんとはプロ1年目の春季キャンプで同部屋になったが、特に話すこともなく、可愛がられることもなく、「部屋子」として雑用やお使いをさせられていた。毎晩のように球団の専属広報とブランデーを酌み交わし、俺はその晩酌が終わるまで部屋に戻れなかった。部屋の明かりが消えるのを見計らってからそっとドアを開け、自分の布団にもぐりこんだ。

1998年に現役を引退した落合さんは、01年2月のキャンプで横浜の臨時コーチを務めていた。その流れで探りを入れてきたのだろう。とてもじゃないが、自分の意思で電話をかけてきたとは思えなかった。新人時代はむげに扱われ、その後もロクに話したことがなかったからだ。

いくら大先輩とはいえ、なぜそんな大事なことを明かさなきゃいけないのか。

「落合さんには関係ないんじゃないですか」

そっけないやりとりをして、すぐに電話を切った。落合さんと話したのは、今もその一度キリだ。

横浜とのテーブルについてから1週間後、中日と4回目の残留交渉は中日ビル内の「クラブ東海」で始まった。

伊藤一正球団代表と約30分間の話し合い。「3年総額4億5000万円」の提示は変わらなかったものの、出来高の細かい部分が煮詰められ、最高で5000万円ほどのボーナスがつくことに。自宅へ帰り、妻に「どうしよう」と打ち明けると、サラッとこう言った。

「どうせ行かないんでしょ？」

「……分かる？」

「分かるよ」

妻はすべてお見通しだった。横浜に断りを入れ、伊藤さんに残留することを伝えた。振り返れば、最後は山田監督の「一緒にやろう」という言葉が背中を押した気がする。

（山粼武司／元プロ野球選手）

◇ ◇ ◇

