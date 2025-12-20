お笑いタレントの東野幸治（58）が20日、ABCテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」（土曜午前9時30分＝関西ローカル）に出演。石破茂前首相（68）へのインタビューを巡り、漫才師の海原ともこ（53）に叱られた。

この日は45分拡大SP。東野が政治ジャーナリストの青山和弘氏とともに、石破氏にインタビューした様子も放送された。

東野は冒頭から「1年1カ月でございましたけど、感想としては、そんなにいろいろ、やいのやいの新聞やテレビが言うの？ っていうのはなかったですか？ 服の着方がだらしないとか、メガネのシール貼ってるとか、おにぎりの食べ方汚いとか、『そこまで言わんでいいんじゃないの？』って思っていたのか、そういうとこちゃんとせなあかんのかなって」とぶち込み、石破氏は「そういうとこ、ちゃんとせなあかんのでしょ」と苦笑。「最初の頃だったからね。やっぱりみんな緊張感マックスでね。あと、疲労感マックスでね。この辺は反省すべき点は多いですな」と率直に振り返った。

ともこは、このやりとりに「あんなこと言わなくていいですよ。おにぎりのことは」とピシャリ。「何となくオープニングで和らげようと思って、ご機嫌伺って」と弁解する東野に「どんどん顔が赤くなってましたから」とツッコんでいた。